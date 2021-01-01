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Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»

Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Рівно рік тому поліція провела обшуки у інтим-салоні «Юнона» на вулиці Лесі Українки й заявила, що припинила його діяльність.

Утім нині, у вересні 2021 року, салон далі працює. Туди продовжують «за дзвінком» приходити чоловіки.

Чому так, у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

Він підтвердив, що салон, де надають інтимні послуги, наразі працює. Більше того, розповів, що власники цього «бізнесу» – люди з Дніпра й такі заклади вони мають по всій Україні.

«Люди, причетні до цього бізнесу, достатньо нахабні. Вони дозволяють собі змінювати персонал, змінювати умови роботи і продовжують працювати.

Справа в тому, що, як тільки ми документуємо протиправну діяльність і припиняємо їхню роботу, приїжджають нові люди, діяльність яких не документувалася – нові прізвища, нові обличчя – і починають роботу з нуля», – висловився Юрій Крошко.

Серед дівчат, які працюють в «Юноні», за його словами, волинянок теж немає.

Головний поліцейський області додав, що у Луцьку поліцейські одними з перших в Україні провели обшуки і припинили діяльність інтим-салону. Далі були такі ж дії в інших областях. Після цього причетні до цього бізнесу стали навіть виходити з мітингами під МВС, називаючи таку роботу поліції тиском на бізнес.

Повний текст інтерв'ю можна прочитати за посиланням.


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Теги: Юнона, Юрій Крошко, інтим-послуги, вибір редактора
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