Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Сьогодні, 11:40
Рівно рік тому поліція провела обшуки у інтим-салоні «Юнона» на вулиці Лесі Українки й заявила, що припинила його діяльність.
Утім нині, у вересні 2021 року, салон далі працює. Туди продовжують «за дзвінком» приходити чоловіки.
Чому так, у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.
Він підтвердив, що салон, де надають інтимні послуги, наразі працює. Більше того, розповів, що власники цього «бізнесу» – люди з Дніпра й такі заклади вони мають по всій Україні.
«Люди, причетні до цього бізнесу, достатньо нахабні. Вони дозволяють собі змінювати персонал, змінювати умови роботи і продовжують працювати.
Справа в тому, що, як тільки ми документуємо протиправну діяльність і припиняємо їхню роботу, приїжджають нові люди, діяльність яких не документувалася – нові прізвища, нові обличчя – і починають роботу з нуля», – висловився Юрій Крошко.
Серед дівчат, які працюють в «Юноні», за його словами, волинянок теж немає.
Головний поліцейський області додав, що у Луцьку поліцейські одними з перших в Україні провели обшуки і припинили діяльність інтим-салону. Далі були такі ж дії в інших областях. Після цього причетні до цього бізнесу стали навіть виходити з мітингами під МВС, називаючи таку роботу поліції тиском на бізнес.
Повний текст інтерв'ю можна прочитати за посиланням.
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Утім нині, у вересні 2021 року, салон далі працює. Туди продовжують «за дзвінком» приходити чоловіки.
Чому так, у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.
Він підтвердив, що салон, де надають інтимні послуги, наразі працює. Більше того, розповів, що власники цього «бізнесу» – люди з Дніпра й такі заклади вони мають по всій Україні.
«Люди, причетні до цього бізнесу, достатньо нахабні. Вони дозволяють собі змінювати персонал, змінювати умови роботи і продовжують працювати.
Справа в тому, що, як тільки ми документуємо протиправну діяльність і припиняємо їхню роботу, приїжджають нові люди, діяльність яких не документувалася – нові прізвища, нові обличчя – і починають роботу з нуля», – висловився Юрій Крошко.
Серед дівчат, які працюють в «Юноні», за його словами, волинянок теж немає.
Головний поліцейський області додав, що у Луцьку поліцейські одними з перших в Україні провели обшуки і припинили діяльність інтим-салону. Далі були такі ж дії в інших областях. Після цього причетні до цього бізнесу стали навіть виходити з мітингами під МВС, називаючи таку роботу поліції тиском на бізнес.
Повний текст інтерв'ю можна прочитати за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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