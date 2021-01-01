Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»

Рівно рік томуна вулиці Лесі Українки й заявила, що припинила його діяльність.Утім нині, у вересні 2021 року, салон далі працює. Туди продовжують «за дзвінком» приходити чоловіки.Чому так, у інтерв’юрозповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областіВін підтвердив, що салон, де надають інтимні послуги, наразі працює. Більше того, розповів, що власники цього «бізнесу» – люди з Дніпра й такі заклади вони мають по всій Україні.«Люди, причетні до цього бізнесу, достатньо нахабні. Вони дозволяють собі змінювати персонал, змінювати умови роботи і продовжують працювати.Справа в тому, що, як тільки ми документуємо протиправну діяльність і припиняємо їхню роботу, приїжджають нові люди, діяльність яких не документувалася – нові прізвища, нові обличчя – і починають роботу з нуля», – висловився Юрій Крошко.Серед дівчат, які працюють в «Юноні», за його словами, волинянок теж немає.Головний поліцейський області додав, що у Луцьку поліцейські одними з перших в Україні провели обшуки і припинили діяльність інтим-салону. Далі були такі ж дії в інших областях. Після цього причетні до цього бізнесу стали навіть виходити з мітингами під МВС, називаючи таку роботу поліції тиском на бізнес.Повний текст інтерв'ю можна прочитати