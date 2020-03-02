Для волинського ботанічного заказника створили віртуальний туристичний тур





Про це Світлана Думська.



"Воротнів" став першим віртуальним туром серед усіх об'єктів у волинських лісництвах.



Подібні віртуальні тури різних пам'яток і цікавих об'єктів, говорить речниця, дуже актуальні, адже туристи прагнуть спершу дізнатися і побачити те місце, куди планують поїхати.



"Ми створили візитки з нанесеним QR-кодом, за яким можна перейти на цей тур. У майбутньому можливо створимо таблички при вході у Воротнівське лісництво, на сайті управління та бігбордах", – говорить Світлана Думська.



Точної суми створення 3D-туру заказника, яке зайняло майже два місяці, не назвали. "Його створення обійшлося як бонус у рамках створення подібних турів для лісомисливського господарства в майбутньому", – зазначила Світлана Думська.



Переглянути основні локації заказника, яких є п'ять, можна і з висоти, і безпосередньо з центральних точок. Віртуально можна роздивитися будинок над ставком, пройтися територією лісництва та центральною прогулянковою доріжкою, піднятися на найвищу точку заказника та зустрітися з дикими тваринами.



Побачити основні місця Воротнівського заказника можна, зісканувавши QR-код або за



Окрім того, для зручності туристів на google-картах розмістили найновіші та найбільші рекреаційні зони у Волинській області.

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