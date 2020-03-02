Для волинського ботанічного заказника створили віртуальний туристичний тур
Сьогодні, 17:50
Для ботанічного заказника "Воротнів", що неподалік Луцька, створили віртуальний 3D-тур, завдяки якому через смартфон чи комп'ютер можна роздивитися основні туристичні локації Воротнівського лісництва.
Про це Суспільному розповіла речниця лісомисливського господарства області Світлана Думська.
"Воротнів" став першим віртуальним туром серед усіх об'єктів у волинських лісництвах.
Подібні віртуальні тури різних пам'яток і цікавих об'єктів, говорить речниця, дуже актуальні, адже туристи прагнуть спершу дізнатися і побачити те місце, куди планують поїхати.
"Ми створили візитки з нанесеним QR-кодом, за яким можна перейти на цей тур. У майбутньому можливо створимо таблички при вході у Воротнівське лісництво, на сайті управління та бігбордах", – говорить Світлана Думська.
Точної суми створення 3D-туру заказника, яке зайняло майже два місяці, не назвали. "Його створення обійшлося як бонус у рамках створення подібних турів для лісомисливського господарства в майбутньому", – зазначила Світлана Думська.
Переглянути основні локації заказника, яких є п'ять, можна і з висоти, і безпосередньо з центральних точок. Віртуально можна роздивитися будинок над ставком, пройтися територією лісництва та центральною прогулянковою доріжкою, піднятися на найвищу точку заказника та зустрітися з дикими тваринами.
Побачити основні місця Воротнівського заказника можна, зісканувавши QR-код або за посиланням на сайті. Світлана Думська каже: ідея проєкту виникла в результаті співпраці з відділом туризму Волинської облдержадміністрації.
Окрім того, для зручності туристів на google-картах розмістили найновіші та найбільші рекреаційні зони у Волинській області.
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Про це Суспільному розповіла речниця лісомисливського господарства області Світлана Думська.
"Воротнів" став першим віртуальним туром серед усіх об'єктів у волинських лісництвах.
Подібні віртуальні тури різних пам'яток і цікавих об'єктів, говорить речниця, дуже актуальні, адже туристи прагнуть спершу дізнатися і побачити те місце, куди планують поїхати.
"Ми створили візитки з нанесеним QR-кодом, за яким можна перейти на цей тур. У майбутньому можливо створимо таблички при вході у Воротнівське лісництво, на сайті управління та бігбордах", – говорить Світлана Думська.
Точної суми створення 3D-туру заказника, яке зайняло майже два місяці, не назвали. "Його створення обійшлося як бонус у рамках створення подібних турів для лісомисливського господарства в майбутньому", – зазначила Світлана Думська.
Переглянути основні локації заказника, яких є п'ять, можна і з висоти, і безпосередньо з центральних точок. Віртуально можна роздивитися будинок над ставком, пройтися територією лісництва та центральною прогулянковою доріжкою, піднятися на найвищу точку заказника та зустрітися з дикими тваринами.
Побачити основні місця Воротнівського заказника можна, зісканувавши QR-код або за посиланням на сайті. Світлана Думська каже: ідея проєкту виникла в результаті співпраці з відділом туризму Волинської облдержадміністрації.
Окрім того, для зручності туристів на google-картах розмістили найновіші та найбільші рекреаційні зони у Волинській області.
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