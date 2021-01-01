Луцький парк атракціонів хочуть оновити
Сьогодні, 12:12
Представник парку атракціонів у Луцьку Павло Цапюк озвучив можливий формат роботи парку. Він пропонує експлуатацію старих, ще радянських, атракціонів припинити, а новіші розмістити компактно на меншій площі.
Про це він сказав у програмі «По дорозі» на 12 каналі.
На його думку, парк атракціонів потребує значних інвестицій. І так погану ситуацію погіршила пандемія, через яку у певні періоди парк не міг працювати.
«Це питання дійшло до такої межі, що теоретично я буду його закривати. Парк атракціонів вимагає дуже великих інвестицій. Перша хвиля коронавірусу – це було пряме попадання в цільову аудиторію, коли не можна було людям гуляти, ходити, відпочивати. Дуже сильний фактор збіднілості населення. Атракціон не може тримати ціну на рівні 10-20 гривень. Автодром коштує 50 гривень, і це виправдана ціна. А видно, що людям це багато. У Харкові та сама ціна на атракціони, а це – Луцьк. У нас дуже малий трафік туристів. В оновлення треба кидати великі гроші.
Закупівля атракціонів для автодрому була тестовою, хай і не масштабною. Це була пряма закупівля з китайського заводу, їх виготовили під нас. Є інші цікаві пропозиції по заміні тих атракціонів, які зараз є. Можна було купити новий аналог атракціону «Орбіта». І це значно дешевше, ніж брати у європейського виробника. Але тут тобі – і другий локдаун, і купа інших факторів. І ще те колесо огляду, яке стало, скандалу наробило», – розповів Павло Цапюк.
Він заявив, що перебуває на стадії прийняття рішення щодо подальшої своєї роботи в парку атракціонів. Усе ж, на його думку, можливий варіант співпраці, якщо змінити формат парку. Він пропонує зробити його компактнішим – на зразок приїжджих луна-парків.
«Теоретично якщо ми з владою досягнемо певного розуміння, що в цій же локації чи посунутися вправо-вліво і на трьох сотках це все компактніше розмістити… Старе – однозначно все під зріз, бо, як колесо показало, що від нього геморою може бути більше, ніж тих прибутків. Такий формат можливий. І тоді підтягнути інвестора. Бо є люди, які готові зараз дати 2-3 мільйони, тільки правила співпраці з містом врегулювати», – зазначив Павло Цапюк.
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Про це він сказав у програмі «По дорозі» на 12 каналі.
На його думку, парк атракціонів потребує значних інвестицій. І так погану ситуацію погіршила пандемія, через яку у певні періоди парк не міг працювати.
«Це питання дійшло до такої межі, що теоретично я буду його закривати. Парк атракціонів вимагає дуже великих інвестицій. Перша хвиля коронавірусу – це було пряме попадання в цільову аудиторію, коли не можна було людям гуляти, ходити, відпочивати. Дуже сильний фактор збіднілості населення. Атракціон не може тримати ціну на рівні 10-20 гривень. Автодром коштує 50 гривень, і це виправдана ціна. А видно, що людям це багато. У Харкові та сама ціна на атракціони, а це – Луцьк. У нас дуже малий трафік туристів. В оновлення треба кидати великі гроші.
Закупівля атракціонів для автодрому була тестовою, хай і не масштабною. Це була пряма закупівля з китайського заводу, їх виготовили під нас. Є інші цікаві пропозиції по заміні тих атракціонів, які зараз є. Можна було купити новий аналог атракціону «Орбіта». І це значно дешевше, ніж брати у європейського виробника. Але тут тобі – і другий локдаун, і купа інших факторів. І ще те колесо огляду, яке стало, скандалу наробило», – розповів Павло Цапюк.
Він заявив, що перебуває на стадії прийняття рішення щодо подальшої своєї роботи в парку атракціонів. Усе ж, на його думку, можливий варіант співпраці, якщо змінити формат парку. Він пропонує зробити його компактнішим – на зразок приїжджих луна-парків.
«Теоретично якщо ми з владою досягнемо певного розуміння, що в цій же локації чи посунутися вправо-вліво і на трьох сотках це все компактніше розмістити… Старе – однозначно все під зріз, бо, як колесо показало, що від нього геморою може бути більше, ніж тих прибутків. Такий формат можливий. І тоді підтягнути інвестора. Бо є люди, які готові зараз дати 2-3 мільйони, тільки правила співпраці з містом врегулювати», – зазначив Павло Цапюк.
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