У Луцьку зросте вартість проїзду у тролейбусах

Нещодавно у Луцьку підняли вартість проїзду у маршрутках до 8 гривень. Натомість проїзд у тролейбусах не піднімали й одна поїздка досі коштує 4 гривні. Але невдовзі породожчає проїзд і у луцькому електротранспорті.Про це урозповів міський головаЗа словами мера Луцька, це може статися на початку 2022 року.«Враховуючи те зростання електроенергії, про яке нас сьогодні письмово уже повідомили, обґрунтованим буде тариф 12 гривень за поїздку у тролейбусі. Звісно, до цього рівня ми не зможемо підняти. У тролейбусах, до того ж, – 70% пільговиків», - розповів міський голова.За його словами, вартість проїзду у тролейбусах зросте неминуче, але, звісно, не до 12 гривень.Повний текст інтер'ю з Ігорем Поліщуком можна прочитати