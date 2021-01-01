Як мають намір змінювати Старе місто у Луцьку

Луцька міська рада ставить за мету максимально розвивати туристичний потенціал Старого міста. Для цього вже запланували певний перелік дій на найближчий час.Про це у інтерв’ю розповів Луцький міський головаЗокрема, за словами мера, у грудні цього року облаштують підсвітку Собору святих апостолів Петра і Павла.Наступного року планують реконструювати вулицю Драгоманова – або всю вулицю, або частину до перехрестя з вулицею Кафедральною. Також є плани щодо реконструкції Площі Ринок. Вже замовлена передпроектна пропозиція.«Ми маємо деякі зауваження і озвучили їх проектантам. Наразі вони працюють над їх усуненням, тож попереду – розробка безпосередньо проекту і оголошення тендеру. Кошти також передбачили на це у бюджеті наступного року», – розповів міський голова.Також планують відремонтувати вулицю Кафедральну, принаймні від перехрестя з вулицею Данила Галицького до Замкової площі.«Маємо намір відремонтувати сквер біля входу в підземелля. Наші підземелля насправді унікальні, а територія поруч з ними справляє враження, ніби заходиш в льох в якомусь селі. Тому треба зробити все для того, щоб територія поблизу відповідала такому наповненню», - додав Поліщук.Більше того, планують зробити сквер Миколи Голованя.У 2022 році відкриють для відвідувачів вежу Чорторийський. Її реставрація – на завершальному етапі. Залишилося придбання меблів, мультимедійного обладнання, інших деталей.«Щодо Старого міста, то, крім озвученого, залишиться нам вирішити питання із закинутими земельними ділянками на вулиці Драгоманова, 15, Кафедральній, 13 і Плитниці, 7.Приміщення, розташовані на Замковій площі, продаються, але вартість така, що поки ніхто не наважується купити, тому шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми.Як на мене, у попередні роки архітектори допустили серйозних помилок. Бо не мало б бути приватного житла під самими мурами замку. Звісно, що ті сараї, які біля будинків, не додають естетики і туристичної привабливості нашому місту. Тому необхідно знайти альтернативне житло для цих людей, знайти підприємця, який зможе викупити ці приміщення і збудує щось пристойне, таке, що буде відповідати цій території. Тому що кури і кролики не можуть бігати під вежами замку Любарта», - резюмував з приводу цього питання Ігор Поліщук.Повний текст інтер'ю з Ігорем Поліщуком можна прочитати