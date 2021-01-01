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Викладачка з Волині отримає Премію Верховної Ради України

Викладачка з Волині отримає Премію Верховної Ради України
Декану факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки, професору Антоніні Шуляк призначили Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік.

Про це йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українку.

«Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік:
Шуляк Антоніні Миколаївні - доктору політичних наук, завідувачу кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України», - йдеться у постанові.

Премію призначили за роботу «Інформаційно-комунікаційні технології як метод ведення гібридних війн: детермінанти, розвиток та наслідки для геополітики та міжнародних відносин».

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Теги: Волинь, ВНУ, премія
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