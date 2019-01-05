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Підрядника, який у Луцьку клав асфальт у негоду, оштрафують на 200 тисяч

Підрядника, який у Луцьку клав асфальт у негоду, оштрафують на 200 тисяч
Підрядника, який укладав в Луцьку асфальт під час несприятливих погодних умов, оштрафують на 200 тисяч гривень.

Про це йшлося під час розширеної наради Луцького міського голови 7 грудня.

Звертаючись до директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, Ігор Поліщук зауважив, що знає про факт здійснення вкладання асфальту одним із підрядників, попри негоду учора, 6 грудня.

«Я забороняю вам платити хоча б копійку за всі роботи, які вчора були зроблені цим підрядником. Більше того, при настанні сприятливих погодних умов — він повинен все переробити, кожен сантиметр асфальту. Жоден сантиметр асфальту, покладений в таких погодних умовах, не може залишатись. Все переробити за кошт підрядника. Більше того, я виставляю підряднику штраф — 200 тисяч гривень. Це означає, що ті роботи, які він в місті зробив на інших об’єктах — не будуть оплачені, він подарує їх місту», - висловився Ігор Поліщук.

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Теги: негода, сніг, Луцьк, асфальт, ремонт дороги, штраф
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