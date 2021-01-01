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У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО

У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька на вулиці Богдана Хмельницького горить житловий будинок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Пожежа сталася сьогодні, 10 грудня, близько 14:00, неподалік міськради. На місце виїхали рятувальники, швидка допомога та поліція.

Наразі рух вулицею Богдана Хмельницького ускладнений.

У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Луцьк
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