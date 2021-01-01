У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
У центрі Луцька на вулиці Богдана Хмельницького горить житловий будинок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Пожежа сталася сьогодні, 10 грудня, близько 14:00, неподалік міськради. На місце виїхали рятувальники, швидка допомога та поліція.
Наразі рух вулицею Богдана Хмельницького ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Пожежа сталася сьогодні, 10 грудня, близько 14:00, неподалік міськради. На місце виїхали рятувальники, швидка допомога та поліція.
Наразі рух вулицею Богдана Хмельницького ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині помер ветеран АТО
Сьогодні, 15:40
У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У центрі Луцька горить будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
У Підгайцях провели благодійний ярмарок у підтримку акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Сьогодні, 14:27
Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Медіа