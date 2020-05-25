Нові правила в’їзду до Польщі спричинили кілометрові черги з вантажівок на волинському кордоні

Республіка Польща запровадила нові правила в’їзду, які передбачають обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту у додаток до сертифікату вакцинації проти COVID-19.Нові обмеження спричинили багатокілометрові черги на державному кордоні, що створює складнощі для українських громадян, перевізників та експортерів.Про це йшлося під час брифінгу на КПП «Ягодин» щодо нових правил в‘їзду у Республіку Польща за участі керівництва Волинської ОДА, митників та прикордонників.Начальник Волинської митницірозповів, що те, що митники отримали офіційну інформацію від польської сторони про нові обмеження лише вчора, 15 грудня, близько 10 години ранку. І вже з 10 години Польща перестала пропускати українців без негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген. Тож тепер потрібен не лише сертифікат вакцинації.Через те, що раніше такої інформації не було і водіїв про це належним чином не повідомили, почала накопичуватися черга перед кордоном.Наразі вона становить 400- 450 вантажівок. За словами Артема Гузя, для українсько-польського кордону з волинської сторони нормальними є черги зі 150-200 вантажних автомобілів.«Технологічна схема «Ягодина дозволяє оформлювати 20-25 вантажних транспортних засобів за добу. Ми збільшили кількість людей, тому зараз оформлюємо 30-35 за добу. Але водії, які перебувають в черзі, роблять тест, але не встигають за 24 години доїхати до польської сторони. Зі свого боку ми намагаємося робити все максимально швидко», - запевнив керівник митниці.Наразі для того, аби вирішити ситуацію, на «Ягодині» запрацювали приватні лабораторії, що роблять тести на визначення антигену, а вже до кінця дня 16 грудня тут має запрацювати і державна лабораторія. Тут такий тест коштуватиме дешевше, ніж у приватних структурах.Нагадаємо, нові правила були запроваджені Польщею 14 грудня та почали діяти наступного дня. Наслідком запровадження обмежень польською стороною стало 300% зменшення кількості вантажівок, які змогли перетнути кордон з Польщею на ключових КПП України.