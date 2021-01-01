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Ляшко у Луцьку пояснив, за якої умови Волинь вийде з «червоної» зони

Ляшко у Луцьку пояснив, за якої умови Волинь вийде з «червоної» зони
Чинником, який наразі не дозволяє Державній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивести Волинь із «червоної» зони карантину, є завищений коефіцієнт виявлення нових інфікувань коронавірусом.

Про це під час брифінгу у Луцьку повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, як тільки цей показник буде в межах норми, область вийде із переліку «червоних» регіонів.

«У Волинській та Запорізькій областях спостерігається високий коефіцієнт виявлених позитивних випадків серед усіх протестованих. Збільшення рівня тестувань та зменшення позитивних випадків дозволить прийняти рішення про перехід до іншої зони», - сказав міністр.

Він зауважив, що кожен має зробити свій внесок у подолання пандемії – вакцинуватися, а також дотримуватися всіх правил карантину.
Ляшко у Луцьку пояснив, за якої умови Волинь вийде з «червоної» зони

Зауважимо, що станом на 20 грудня коефіцієнт виявлення випадків інфікування на Волині становив 22,3% (при нормативному не більше 20%), а два попередні дні – 29,1% та 25,4%. Для того, аби область могла вийти із «червоної» зони, показник не має бути перевищений щонайменше протягом трьох днів.

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Теги: Волинь, коронавірус, червона зона, Ляшко, міністр охорони здоров’я
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