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Другий урбан-парк у Луцьку буде на Соборності

Другий урбан-парк у Луцьку буде на Соборності
У Луцьку вже запланували будівництво другого у місті урбан-парку.

Про це йшлося 22 грудня під час сесії Луцької міської ради.

Під час розгляду проекту бюджету на 2022 рік стало відомо, що 3 мільйони передбачили на спорудження урбан-парку.

Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що урбан-парк облаштовуватимуть у сквері поблизу храму Всіх святих землі Волинської.

Нагадаємо, перший у Луцьку урбан-парк «Молодіжний» відкрили на проспекті Молоді цьогоріч 21 жовтня.

Тут є можливість кататися на роликах, скейті, займатися паркуром та багатьма іншими цікавими видами спорту. Окрім того, тут облаштували гойдалку для дітей з особливими потребами.

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Теги: урбан-парк, Луцьк, варте уваги
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