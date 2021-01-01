Другий урбан-парк у Луцьку буде на Соборності





Про це йшлося 22 грудня під час сесії Луцької міської ради.



Під час розгляду проекту бюджету на 2022 рік стало відомо, що 3 мільйони передбачили на спорудження урбан-парку.



Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що урбан-парк облаштовуватимуть у сквері поблизу храму Всіх святих землі Волинської.







Тут є можливість кататися на роликах, скейті, займатися паркуром та багатьма іншими цікавими видами спорту. Окрім того, тут облаштували гойдалку для дітей з особливими потребами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже запланували будівництво другого у місті урбан-парку.Про це йшлося 22 грудня під час сесії Луцької міської ради.Під час розгляду проекту бюджету на 2022 рік стало відомо, що 3 мільйони передбачили на спорудження урбан-парку.Луцький міський головарозповів, що урбан-парк облаштовуватимуть у сквері поблизу храму Всіх святих землі Волинської. Нагадаємо , перший у Луцьку урбан-парк «Молодіжний» відкрили на проспекті Молоді цьогоріч 21 жовтня.Тут є можливість кататися на роликах, скейті, займатися паркуром та багатьма іншими цікавими видами спорту. Окрім того, тут облаштували гойдалку для дітей з особливими потребами.

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