Вже не комунальне: «бурштинове» підприємство «Волиньприродресурс» стало акціонерним

Волинська обласна рада реорганізувала комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради шляхом перетворення в акціонерне товариство «Волиньприродресурс» (у формі приватного акціонерного товариства).Відповідне рішення депутати прийняли 24 грудня під час позачергової сесії обласної ради.Питання викликало жваву дискусію.Зокрема, першим слово взяв депутат. Він звернувся до голови Волиньради: «Ви заздалегідь знали, що ви хочете його привласнити. Якщо воно збиткове, то чого ви землю цю риєте, як погані свині? Григорій Вікторович (Недопад – ред.) ви, як ішли на вибори, обіцяли працювати на бюджет, а у нас – одні видатки. Ви зробили тут вотчину».Далі виступила депутатка. Вона зауважила, що виникло багато запитань щодо цього проекту рішення. Зокрема, про те, з чим пов’язана реорганізація підприємства і хто після цієї реорганізації буде власником.На її питання відповів голова ради: «Щоб зберегти ліцензії на видобуток корисних копалин, ми маємо його перевести в акціонерне товариство. Так само, як працюють, наприклад, НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниця». Власником 100% залишається обласна рада. Крамоли у цьому немає».Депутатказапитала, чи розглядали інші юридичні варіанти.«Саме така організаційно-правова форма є найбільш оптимальною», - відповіла заступник керуючого справами - начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, яка доповідала з приводу цього питання.Обраниця громадизауважила, що немає ніяких гарантій щодо того, що Волиньрада зможе контролювати контрольний пакет акцій підприємства «Волиньприродресурс» після того, як воно стане акціонерним. Вона також поцікавилася, де кошти від діяльності підприємства, які мали б бути в обласному бюджеті і про які обіцяв нардеп, коли аргументував про необхідність створення «Волиньприродресурсу».«Я вже сказав, що обласна рада 100% буде контролювати і всі рішення щодо його діяльності будемо приймати у цій залі. У першому кварталі 2022 року буде звіт керівника «Волиньприродресурсу» на майновій комісії. Там він озвучить. Хоча неодноразово ця інформація вже була і, впевнений, є на сайті», - сказавЗрештою, 46 депутатів проголосували «за». Тож «Волиньприродресурс» реорганізували в акціонерне товариство. Окрім того, вирішили створити комісію з реорганізації комунального підприємства «Волиньприродресурс». Щоправда, наразі невідомо, між ким розподілять акції підприємства та якою буде їхня вартість.