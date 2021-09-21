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У Польщі зник хлопець з Волині

У Польщі зник хлопець з Волині
У Польщі зник 21-річний Станіслав Лінчук з села Черче Камінь-Каширського району.

Про це у соцмережах повідомляють рідні та знайомі хлопця.

Інформують, що деякий час Станіслав проживає та працює в Польщі в Катовіце.

Поки що він не повернувся додому в Україну чи на квартиру в Польщі. Хлопець не виходить на зв'язок із рідними з 27 грудня.

Прикмети:
- Висота: 185 см
- Волосся: короткий блонд
- Очі: блакитні
- Струнка будова тіла.

На жаль, невідомо, у що був одягнений Станіслав у день зникнення.
Усіх людей, які мають будь-яку інформацію про зниклого, просять звертатися до поліції в Україні або до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи за екстреним номером 112.

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Теги: Станіслав Лінчук, розшук, зникнення
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