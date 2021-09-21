У Польщі зник хлопець з Волині
Сьогодні, 14:34
У Польщі зник 21-річний Станіслав Лінчук з села Черче Камінь-Каширського району.
Про це у соцмережах повідомляють рідні та знайомі хлопця.
Інформують, що деякий час Станіслав проживає та працює в Польщі в Катовіце.
Поки що він не повернувся додому в Україну чи на квартиру в Польщі. Хлопець не виходить на зв'язок із рідними з 27 грудня.
Прикмети:
- Висота: 185 см
- Волосся: короткий блонд
- Очі: блакитні
- Струнка будова тіла.
На жаль, невідомо, у що був одягнений Станіслав у день зникнення.
Усіх людей, які мають будь-яку інформацію про зниклого, просять звертатися до поліції в Україні або до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи за екстреним номером 112.
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Про це у соцмережах повідомляють рідні та знайомі хлопця.
Інформують, що деякий час Станіслав проживає та працює в Польщі в Катовіце.
Поки що він не повернувся додому в Україну чи на квартиру в Польщі. Хлопець не виходить на зв'язок із рідними з 27 грудня.
Прикмети:
- Висота: 185 см
- Волосся: короткий блонд
- Очі: блакитні
- Струнка будова тіла.
На жаль, невідомо, у що був одягнений Станіслав у день зникнення.
Усіх людей, які мають будь-яку інформацію про зниклого, просять звертатися до поліції в Україні або до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи за екстреним номером 112.
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