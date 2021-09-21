У Польщі зник хлопець з Волині

У Польщі зник 21-річнийз села Черче Камінь-Каширського району.Про це у соцмережах повідомляють рідні та знайомі хлопця.Інформують, що деякий час Станіслав проживає та працює в Польщі в Катовіце.Поки що він не повернувся додому в Україну чи на квартиру в Польщі. Хлопець не виходить на зв'язок із рідними з 27 грудня.Прикмети:- Висота: 185 см- Волосся: короткий блонд- Очі: блакитні- Струнка будова тіла.На жаль, невідомо, у що був одягнений Станіслав у день зникнення.Усіх людей, які мають будь-яку інформацію про зниклого, просять звертатися до поліції в Україні або до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи за екстреним номером 112.