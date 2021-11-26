Що змінилося у призначенні субсидій для лучан. ВІДЕО





Про це йшлося у програмі «На тижні» на



За словами директорки департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторії Майбороди, загалом цих змін небагато, але вони важливі.



«У першу чергу це стосується домогосподарств, які отримали житло за бюджетні кошти. Це і учасники АТО, і діти-сироти, й інші категорії громадян. Раніше люди не мали права протягом року після отримання житла звертатися для призначення субсидій. Тепер же це житло не враховується у дохід, і з першого дня отримання такого житла можна подавати на отримання субсидій. Відмови однозначно не буде», – запевнила посадовиця.



Крім того, каже вона, відбулися зміни у призначенні субсидій для власників транспортних засобів.



«Раніше враховувалися мотоцикли, які мали менше 5 років від моменту випуску. Сьогодні вони теж враховуються, але якщо такий мотоцикл коштує менше ніж 24 тисячі гривень, то на призначення субсидій вже не впливатиме», – наголосила Вікторія Майборода.



Також, зі слів, директорки департаменту, тепер не впливає на призначення субсидій житло або інша нерухомість, отримана у спадок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грудні 2021 року відбулися зміни у призначенні субсидій. Зокрема право на субсидію з’явилося у люде, які щойно отримали житло за кошти державного чи місцевого бюджету.Про це йшлося у програмі «На тижні» на 12 канал і 7 січня.За словами директорки департаменту соцполітики Луцької міської ради, загалом цих змін небагато, але вони важливі.«У першу чергу це стосується домогосподарств, які отримали житло за бюджетні кошти. Це і учасники АТО, і діти-сироти, й інші категорії громадян. Раніше люди не мали права протягом року після отримання житла звертатися для призначення субсидій. Тепер же це житло не враховується у дохід, і з першого дня отримання такого житла можна подавати на отримання субсидій. Відмови однозначно не буде», – запевнила посадовиця.Крім того, каже вона, відбулися зміни у призначенні субсидій для власників транспортних засобів.«Раніше враховувалися мотоцикли, які мали менше 5 років від моменту випуску. Сьогодні вони теж враховуються, але якщо такий мотоцикл коштує менше ніж 24 тисячі гривень, то на призначення субсидій вже не впливатиме», – наголосила Вікторія Майборода.Також, зі слів, директорки департаменту, тепер не впливає на призначення субсидій житло або інша нерухомість, отримана у спадок.

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