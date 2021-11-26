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Що змінилося у призначенні субсидій для лучан. ВІДЕО

Що змінилося у призначенні субсидій для лучан. ВІДЕО
У грудні 2021 року відбулися зміни у призначенні субсидій. Зокрема право на субсидію з’явилося у люде, які щойно отримали житло за кошти державного чи місцевого бюджету.

Про це йшлося у програмі «На тижні» на 12 каналі 7 січня.

За словами директорки департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторії Майбороди, загалом цих змін небагато, але вони важливі.

«У першу чергу це стосується домогосподарств, які отримали житло за бюджетні кошти. Це і учасники АТО, і діти-сироти, й інші категорії громадян. Раніше люди не мали права протягом року після отримання житла звертатися для призначення субсидій. Тепер же це житло не враховується у дохід, і з першого дня отримання такого житла можна подавати на отримання субсидій. Відмови однозначно не буде», – запевнила посадовиця.

Крім того, каже вона, відбулися зміни у призначенні субсидій для власників транспортних засобів.

«Раніше враховувалися мотоцикли, які мали менше 5 років від моменту випуску. Сьогодні вони теж враховуються, але якщо такий мотоцикл коштує менше ніж 24 тисячі гривень, то на призначення субсидій вже не впливатиме», – наголосила Вікторія Майборода.

Також, зі слів, директорки департаменту, тепер не впливає на призначення субсидій житло або інша нерухомість, отримана у спадок.


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Теги: субсидії, Луцьк
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