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Лучанам, які постраждали в аварії на Львівщині, терміново шукають донорів крові

Лучанам, які постраждали в аварії на Львівщині, терміново шукають донорів крові
Лучанам, які постраждали внаслідок аварії на автодорозі "Львів – Радехів – Луцьк" 9 січня, терміново потрібна кров.

Про це пишуть у соцмережах.

"Наші лучани Людмила Глинчук, Людмила Деменік та її чоловік Сергій Демих з сином Тимофієм, якому 9 років, потрапили вчора вранці у страшну аварію на трасі Львів- Луцьк. Терміново потрібна будь-яка кров у лікарню, що знаходиться на вулиці Миколайчука, 9 у місті Львові, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Львівщині у ДТП постраждала сім'я з Луцька: зіткнулися автівка та автобус. Аварія трапилася 9 січня на трасі Львів-Луцьк на Львівщині за участі рейсового автобуса «Львів-Радехів» та легковика Mazda 5.

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Теги: Лучани, аварія, Львівщина, допомога
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