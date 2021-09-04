Знайшли тіло чоловіка з Луцького району, який зник на Різдво
Сьогодні, 10:49
У Луцькому районі розшукали зниклого декілька днів тому Петра Демчука, жителя села Доросині, 1941 року народження. На жаль, чоловіка знайшли мертвим.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник у суботу, 8 січня.
Тіло 80-річного Петра Демчука знайшли за декілька кілометрів від дому у полі. Слідів насильницької смерті на ньому не виявили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник у суботу, 8 січня.
Тіло 80-річного Петра Демчука знайшли за декілька кілометрів від дому у полі. Слідів насильницької смерті на ньому не виявили.
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