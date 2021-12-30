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Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом

Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом
Футболісти, які свого часу захищали кольори "Волині", закінчили кар'єри гравців.

Про це повідомляє XSport.

Вікові гравці «Інгульця» Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко повісять бутси на цвях.

Головний тренер команди з Петрово Сергій Лавриненко заявив, що вони увійдуть до його тренерського штабу: "Поки що це те мале поповнення, яке вже є. Також є домовленості із футболістами про те, що ми можемо підписати повноцінні контракти. Не виключаю, що хтось може покинути команду. Це процес, який випробовують усі команди.
Бартуловичу, Лупашку та Шусту надійшла пропозиція перейти на тренерську роботу. Вибір за ними".

35-річні футболісти зможуть розпочати тренерську роботу вже 15 січня, коли команда повернеться з відпустки.

Як відомо, відомий українськи голкіпер, який захищав ворота донецького "Шахтаря", харківського "Металіста", львівських "Карпат", донецького "Металурга", луганської "Зорі", маріупольського "Іллічівця", полтавської "Ворскли" Богдан Шуст перейшов у "Волинь" на початку березня 2014 року і зіграв у футболці "хрестоносців" 30 матчів.

Младен Бартуловіч перейшов у "Волинь" 5 жовтня 2018 року, зігравши 35 матчів і забив 8 голів (більше, ніж за "Волинь" Младен не забивав за жоден з українських клубів). У стані лучан Младен пробув трохи більше року, 22 січня 2020 року підписавши контракт з «Інгульцем» і тим самим встановивши своєрідний рекорд ― він став першим легіонером, який зіграв за 7 різних українських клубів.

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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