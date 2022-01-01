В Україні може з'явитися програма єСубсидія





У такому разі українці зможуть відкривати спеціальні картки, гроші з яких вдасться витратити лише на оплату рахунків за послуги ЖКГ. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, -



За словами Шурми, влада готує розвиток програми єПідтримка. В результаті вдасться налаштувати спеціальну систему платежів. А вже її можна використовувати для різних виплат, наприклад, субсидій.



"Завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити єСубсидію? Сама єПідтримка щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", – сказав Шурма.



Він вважає, що виплати на картку дозволять верифікувати кожного отримувача держдопомоги. Відповідно, у системі стане менше зловживань.



Наразі одержувачів субсидій перевіряють в автоматичному режимі за допомогою даних із різних держреєстрів. Як запевняє Міністр соціальної політики Марина Лазебна, практично всі одержувачі субсидій надають достовірну інформацію про себе.

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