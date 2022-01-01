вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО

Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО
15-го січня поблизу Низкиницького монастиря у Нововолинську було знайдено тіло літнього чоловіка.

Як повідомили правоохоронці, видимих ознак насилля не виявлено, - пише БУГ.

Ймовірно, чоловік помер від переохолодження. Остаточно причину смерті встановлять після розтину.

Інформаційне агенство ВолиньPost приносить співчуття родині померлого.
Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах
Сьогодні, 14:08
Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО
Сьогодні, 13:43
Два регіони України залишаються «помаранчевими»: МОЗ оновив карантинну мапу
Сьогодні, 13:12
Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні
Сьогодні, 12:44
Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах
Сьогодні, 14:08
 0
Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
Два регіони України залишаються «помаранчевими»: МОЗ оновив карантинну мапу
Сьогодні, 13:12
 0
Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні
Сьогодні, 12:44
 0
Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8