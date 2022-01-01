Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО





Як повідомили правоохоронці, видимих ознак насилля не виявлено, - пише



Ймовірно, чоловік помер від переохолодження. Остаточно причину смерті встановлять після розтину.



Інформаційне агенство ВолиньPost приносить співчуття родині померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го січня поблизу Низкиницького монастиря у Нововолинську було знайдено тіло літнього чоловіка.Як повідомили правоохоронці, видимих ознак насилля не виявлено, - пише БУГ Ймовірно, чоловік помер від переохолодження. Остаточно причину смерті встановлять після розтину.приносить співчуття родині померлого.

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