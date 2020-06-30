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У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній

У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній
У Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 22 січня, у одній із багатоповерхівок міста.

За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.

Обставини встановлюють правоохоронці.

Нагалошуємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками. Достатньо трохи намокнути, як струм одразу пройде через усе тіло. Дорослі, наголосіть про це своїм дітям!

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Теги: загибель, струм
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