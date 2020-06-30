У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній
Сьогодні, 19:32
У Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 22 січня, у одній із багатоповерхівок міста.
За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.
Обставини встановлюють правоохоронці.
Нагалошуємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками. Достатньо трохи намокнути, як струм одразу пройде через усе тіло. Дорослі, наголосіть про це своїм дітям!
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 22 січня, у одній із багатоповерхівок міста.
За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.
Обставини встановлюють правоохоронці.
Нагалошуємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками. Достатньо трохи намокнути, як струм одразу пройде через усе тіло. Дорослі, наголосіть про це своїм дітям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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