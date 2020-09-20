Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 20-річної волинянки. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
У Луцьку 21-річну дівчину вбило струмом у ванній. Трагедія сталася 22 січня в багатоповерхівці на Воїнів-Інтернаціоналістів. Близько 17-ї дівчина приймала ванну та паралельно користувалася телефоном.
Про це інформує 12 канал.
Загибла – студентка, яка орендувала квартиру. Проживала з дівчатами, які і повідомили медиків. А такі випадки, додають, не поодинокі і часто люди помирають через власну необережність.
“Дівчина забула про всі правила безпеки, поставила на зарядку телефон і, тримаючи його в руках, полізла в ванну”, – розповідає керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Телефон випав з рук і відбулося замикання.
Сам смартфон чи навіть гаджет, підключений до портативної зарядки, опинившись у воді, не може вбити людину. А от мережева зарядка – запросто. На виклик прибула лікарська бригада. Реанімували з усіх сил, але безуспішно.
У ванній кімнаті ймовірність ураження електричним струмом вище, ніж в інших місцях квартири. Струм може проводити навіть підлога, а люди часто стають на неї мокрими ногами. Та й сучасні ванні приміщення насичені електроприладами, такими як фен, бойлер, пральна машина та інші корисні у побуті речі. Частина з них постійно підключена до електричної мережі. А це тільки посилює небезпеку ураження електричним струмом у разі їх несправності. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі.
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Про це інформує 12 канал.
Загибла – студентка, яка орендувала квартиру. Проживала з дівчатами, які і повідомили медиків. А такі випадки, додають, не поодинокі і часто люди помирають через власну необережність.
“Дівчина забула про всі правила безпеки, поставила на зарядку телефон і, тримаючи його в руках, полізла в ванну”, – розповідає керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Телефон випав з рук і відбулося замикання.
Сам смартфон чи навіть гаджет, підключений до портативної зарядки, опинившись у воді, не може вбити людину. А от мережева зарядка – запросто. На виклик прибула лікарська бригада. Реанімували з усіх сил, але безуспішно.
У ванній кімнаті ймовірність ураження електричним струмом вище, ніж в інших місцях квартири. Струм може проводити навіть підлога, а люди часто стають на неї мокрими ногами. Та й сучасні ванні приміщення насичені електроприладами, такими як фен, бойлер, пральна машина та інші корисні у побуті речі. Частина з них постійно підключена до електричної мережі. А це тільки посилює небезпеку ураження електричним струмом у разі їх несправності. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі.
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Коментарі 1
Взагалі то це міф і це доказано, шо прилади не вбивають людину у ванній. Ймовірно вона заснула або суїцид
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