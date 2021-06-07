«Магічні дати»: у лютому на Волині – весільний ажіотаж
Сьогодні, 12:09
У Львівській, Рівненській і Волинській областях у «дзеркальну дату» 02.02.2022 одружилися 83 пари закоханих, серед них – 22 пари з Волині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
У відділах державної реєстрації актів цивільного стану традиційно – ажіотаж у так звані «магічні дати». Серед наречених – чимало охочих вибрати для одруження надзвичайний день і час.
На Волині 02.02.2022 року шлюб взяли 22 пари.
До того ж, не менший ажіотаж спостерігатиметься у відділах ДРАЦС на Волині 12.02.2022 року, адже тоді запланували узаконити стосунки 36 пар закоханих, а 22.02.2022 - аж 70 пар.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
У відділах державної реєстрації актів цивільного стану традиційно – ажіотаж у так звані «магічні дати». Серед наречених – чимало охочих вибрати для одруження надзвичайний день і час.
На Волині 02.02.2022 року шлюб взяли 22 пари.
До того ж, не менший ажіотаж спостерігатиметься у відділах ДРАЦС на Волині 12.02.2022 року, адже тоді запланували узаконити стосунки 36 пар закоханих, а 22.02.2022 - аж 70 пар.
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