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У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога

У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
3-річному Даміану Пономарчуку потрібна допомога. У нього виявили двосторонній рак нирок, на лікування у госпіталі «Sant Joan de Deu» в Барселоні дитині потрібно 258 830 тисяч євро.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила мама хлопчика Ольга Коритнєва.

«Донедавна наш хлопчик займався плаванням, відвідував садочок та вів активний спосіб життя… Сьогодні ж його майбутнє під великою загрозою страшної хвороби.(( Молю, прошу знайомих та незнайомих про допомогу! Чи не єдиний шанс на одужання нам дає один з найкращих госпіталів Європи - Sant Joan de Deu в Барселоні. Попереду ряд операцій, сеанси хіміотерапії та променевої терапії», – зазначає мама.

Реквізити для допомоги:

4441114457144176

Пономарчук Олександр Федорович - тато (МОНО БАНК);

5168745031250951

Коритнєва Ольга Володимирівна - мама (ПРИВАТ БАНК).
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога

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Теги: Луцьк, дитина, допомога
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