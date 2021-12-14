У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога

Даміану Пономарчуку потрібна допомога. У нього виявили двосторонній рак нирок, на лікування у госпіталі «Sant Joan de Deu» в Барселоні дитині потрібно 258 830 тисяч євро.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила мама хлопчика



«Донедавна наш хлопчик займався плаванням, відвідував садочок та вів активний спосіб життя… Сьогодні ж його майбутнє під великою загрозою страшної хвороби.(( Молю, прошу знайомих та незнайомих про допомогу! Чи не єдиний шанс на одужання нам дає один з найкращих госпіталів Європи - Sant Joan de Deu в Барселоні. Попереду ряд операцій, сеанси хіміотерапії та променевої терапії», – зазначає мама.



Реквізити для допомоги:



4441114457144176



Пономарчук Олександр Федорович - тато (МОНО БАНК);



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Коритнєва Ольга Володимирівна - мама (ПРИВАТ БАНК).



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