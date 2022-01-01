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Скільки невакцинованих медиків відсторонили від роботи на Волині

Скільки невакцинованих медиків відсторонили від роботи на Волині
Розширили перелік професій, представники яких обов’язково мають вакцинуватися проти коронавірусу. Серед них – медики, комунальники та працівники органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили в обласному центрі контролю й профілактики хвороб.

Тому, з 31 січня 2022 року працівників медичних закладів, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування відсторонили від роботи, якщо вони не отримали принаймні перше щеплення проти коронавірусу.

У медичних закладах області від роботи відсторонено 79 осіб. З них фахівців з вищою медичною освітою (лікарі) – 3, молодший медичний персонал (медсестри) – 17, адміністративний персонал – 3 особи і господарський персонал – 56 працівників.

Варто зазначити, що ситуація із відстороненням працівників медичних закладів в області у зв’язку зі згаданою постановою, не є критичною.

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Теги: Волинь, вакцинація, відсторонення
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Коментарі 2
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Черговий потенціал Польщі,а ви і далі надійтесь на "віртуальну" медицину,діджітіа....мать його...ВИМИРАЄМО!
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Хворіють масово щеплені, всі вже це знають. Кожна людина сама відповідає за своє здоров"я. Для чого цей примус? Нас так хочуть врятувати, що аж викидають як непотріб з роботи?
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