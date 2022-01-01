Скільки невакцинованих медиків відсторонили від роботи на Волині

Розширили перелік професій, представники яких обов’язково мають вакцинуватися проти коронавірусу. Серед них – медики, комунальники та працівники органів місцевого самоврядування.Про це повідомили в обласному центрі контролю й профілактики хвороб.Тому, з 31 січня 2022 року працівників медичних закладів, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування відсторонили від роботи, якщо вони не отримали принаймні перше щеплення проти коронавірусу.У медичних закладах області від роботи відсторонено 79 осіб. З них фахівців з вищою медичною освітою (лікарі) – 3, молодший медичний персонал (медсестри) – 17, адміністративний персонал – 3 особи і господарський персонал – 56 працівників.Варто зазначити, що ситуація із відстороненням працівників медичних закладів в області у зв’язку зі згаданою постановою, не є критичною.