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Чоловік з Литви нелегально працював директором підприємства на Волині

Чоловік з Литви нелегально працював директором підприємства на Волині
У Ковелі виявлено факт виконання роботи без дозволу на застосування праці іноземців.

Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області

У результаті перевірки, проведеної у Ковелі, виявлено порушення вимог дотримання законодавства про працю та зайнятість населення роботодавцями, які мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Встановлено, що директор одного з підприємств міста, який є громадянином Литви, працює без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який видає Волинський обласний центр зайнятості.

Директору підприємства вручено припис з вказаними порушеннями, які він зобов’язаний усунути.

Нагадаємо, що підставою для ініціювання таких перевірок стали результати моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та у І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи, відсутні відомості про сплату заробітної плати.

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Теги: Волинь, директор, підприємство
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