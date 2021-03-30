Чоловік з Литви нелегально працював директором підприємства на Волині

У Ковелі виявлено факт виконання роботи без дозволу на застосування праці іноземців.Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській областіУ результаті перевірки, проведеної у Ковелі, виявлено порушення вимог дотримання законодавства про працю та зайнятість населення роботодавцями, які мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.Встановлено, що директор одного з підприємств міста, який є громадянином Литви, працює без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який видає Волинський обласний центр зайнятості.Директору підприємства вручено припис з вказаними порушеннями, які він зобов’язаний усунути.Нагадаємо, що підставою для ініціювання таких перевірок стали результати моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та у І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи, відсутні відомості про сплату заробітної плати.