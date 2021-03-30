Чоловік з Литви нелегально працював директором підприємства на Волині
Сьогодні, 16:51
У Ковелі виявлено факт виконання роботи без дозволу на застосування праці іноземців.
Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області
У результаті перевірки, проведеної у Ковелі, виявлено порушення вимог дотримання законодавства про працю та зайнятість населення роботодавцями, які мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Встановлено, що директор одного з підприємств міста, який є громадянином Литви, працює без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який видає Волинський обласний центр зайнятості.
Директору підприємства вручено припис з вказаними порушеннями, які він зобов’язаний усунути.
Нагадаємо, що підставою для ініціювання таких перевірок стали результати моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та у І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи, відсутні відомості про сплату заробітної плати.
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Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області
У результаті перевірки, проведеної у Ковелі, виявлено порушення вимог дотримання законодавства про працю та зайнятість населення роботодавцями, які мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Встановлено, що директор одного з підприємств міста, який є громадянином Литви, працює без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який видає Волинський обласний центр зайнятості.
Директору підприємства вручено припис з вказаними порушеннями, які він зобов’язаний усунути.
Нагадаємо, що підставою для ініціювання таких перевірок стали результати моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та у І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи, відсутні відомості про сплату заробітної плати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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