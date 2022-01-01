вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині троє дітей провалилися під лід, одна – загинула

На Волині троє дітей провалилися під лід, одна – загинула
У селі Заліси Ратнівського району сталася трагедія – троє дітей провалилися під лід. Один хлопчик загинув.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Інформацію про трагедію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Трагедія сталася близько 16:00 сьогодні, 15 лютого.

Розповіли, що загинув хлопчик 2014 року народження. Двоє, які врятувалися – 2011 та 2012 років народження. Усі - учні Заліського ліцею Заболоттівської селищної ради.

Поліцейські з'ясовують деталі інциденту.

Нагадаємо, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, провалилися під лід, Заліси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої
Сьогодні, 18:28
Сашко Положинський підписав контракт на службу в теробороні ЗСУ
Сьогодні, 18:00
На Волині троє дітей провалилися під лід, одна – загинула
Сьогодні, 17:40
У селищі на Волині збудують спорткомплекс за 95 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:10
Чоловік з Литви нелегально працював директором підприємства на Волині
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
У Ковелі двоє дітей провалилися під лід У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
13 лютий, 11:00
У Луцьку стартував Чемпіонат України «Дитяча ліга» з волейболу. ВІДЕО У Луцьку стартував Чемпіонат України «Дитяча ліга» з волейболу. ВІДЕО
11 лютий, 20:35
На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей
11 лютий, 11:35
Як планують боротися з поширенням наркоманії серед молоді у Луцькій громаді Як планують боротися з поширенням наркоманії серед молоді у Луцькій громаді
11 лютий, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої
Сьогодні, 18:28
 0
Сашко Положинський підписав контракт на службу в теробороні ЗСУ
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині троє дітей провалилися під лід, одна – загинула
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8