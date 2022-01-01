На Волині троє дітей провалилися під лід, одна – загинула
Сьогодні, 17:40
У селі Заліси Ратнівського району сталася трагедія – троє дітей провалилися під лід. Один хлопчик загинув.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Інформацію про трагедію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Трагедія сталася близько 16:00 сьогодні, 15 лютого.
Розповіли, що загинув хлопчик 2014 року народження. Двоє, які врятувалися – 2011 та 2012 років народження. Усі - учні Заліського ліцею Заболоттівської селищної ради.
Поліцейські з'ясовують деталі інциденту.
Нагадаємо, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Інформацію про трагедію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Трагедія сталася близько 16:00 сьогодні, 15 лютого.
Розповіли, що загинув хлопчик 2014 року народження. Двоє, які врятувалися – 2011 та 2012 років народження. Усі - учні Заліського ліцею Заболоттівської селищної ради.
Поліцейські з'ясовують деталі інциденту.
Нагадаємо, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.
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