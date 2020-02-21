Чи справді на автостанції у Луцьку поменшало жебраків і стало безпечно





Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost знову вирушили на автостанцію №1, аби переконатися чи дійсно місцевим жителям та гостям міста стало безпечніше та з'ясувати, хто взагалі її охороняє.



Для «інспекції» обрали обідню пору і впродовж години спостерігали за тутешнім колоритом. Зауважимо, жебраків у приміщенні автостанції, зокрема ромської національності, справді не було.



Зазначає це й одна із працівниць.



«Поменшало-поменшало ромів. Після того, як почали писати, скаржитися — за них трохи взялися», — каже продавчиня.



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Однак під час розмови додає: на вулиці потепліло, вони тепер не в приміщенні, а надворі.



Хоч ромів-жебраків ми не помітили і на території автостанції, волинянин Максим Андрійчук слова жінки підтверджує:



«Щодня ходжу на роботу через автостанцію. Сьогодні знову просили гроші. Цю ж саму жінку бачив кілька разів. Раз на хліб збирає милостиню, раз — на лікування. І безхатьків тут вистачає, які порпаються у смітнику чи цигарку просять. А в разі відмови "криють" лайкою», — розповідає чоловік.



Під час нашої «перевірки» траплялися різні особи. Наприклад, чоловік, який, сидячи на підлозі біля перукарні (в приміщенні автостанції), вигукував «Фарту масті».



Окрім того, до нашої журналістки підсів молодий чоловік, який почав ставити незрозумілі запитання, а після чого — настирливо просив потримати його руку, мовляв, так треба.



Що кажуть в департаменті муніципальної варти



На автовокзалі таки продовжують патрулювати з 9 до 18 години. На чергування виходять два працівники. Зазвичай, один працює на автостанції, інший протидіє незаконному крамарству.



Начальниця відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти Алла Данелюк запевняє: результат є і він помітний.



Нагадаємо, раніше



Чи є на автостанції охоронники?



Автостанцію №1 охороняють, щоправда з 19 до 7 години.



У коментарі журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost заступниця голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун розповіла, що робити, якщо вас діймають, а охоронника немає.



«Якщо вам потрібна допомога — слід звернутися до чергової, у якої в посадових обов'язках прописаний увесь алгоритм дій. У разі загрози вашому життю чи безпеці інших людей на автостанції — вона натисне на "тривожну кнопку" і відразу приїде служба охорони. Бо були випадки і непоодинокі, але хлопці завжди оперативно реагували. Колись водія побили. Я побачила, що він увесь в крові і швидко натиснула», — зазначає заступниця.



Жінка додає: розбою на автостанції вистачає. Ситуації, каже, різні.



«Якось безхатько побив битою прибиральницю. До мене теж нетверезі часто "скачуть". Тож можна і в "102" телефонувати. Тільки тут вже справа в іншому. Осіб під дією алкогольного сп'яніння немає куди забирати», — розповідає пані Наталія.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради заявили, що із жебраками на автовокзалі повністю навели лад. Тож тепер, мовляв, місцевим жителям та гостям міста вони нібито не докучають.Журналістизнову вирушили на автостанцію №1, аби переконатися чи дійсно місцевим жителям та гостям міста стало безпечніше та з'ясувати, хто взагалі її охороняє.Для «інспекції» обрали обідню пору і впродовж години спостерігали за тутешнім колоритом. Зауважимо, жебраків у приміщенні автостанції, зокрема ромської національності, справді не було.Зазначає це й одна із працівниць.«Поменшало-поменшало ромів. Після того, як почали писати, скаржитися — за них трохи взялися», — каже продавчиня.Однак під час розмови додає: на вулиці потепліло, вони тепер не в приміщенні, а надворі.Хоч ромів-жебраків ми не помітили і на території автостанції, волинянинслова жінки підтверджує:«Щодня ходжу на роботу через автостанцію. Сьогодні знову просили гроші. Цю ж саму жінку бачив кілька разів. Раз на хліб збирає милостиню, раз — на лікування. І безхатьків тут вистачає, які порпаються у смітнику чи цигарку просять. А в разі відмови "криють" лайкою», — розповідає чоловік.Під час нашої «перевірки» траплялися різні особи. Наприклад, чоловік, який, сидячи на підлозі біля перукарні, вигукував «Фарту масті».Окрім того, до нашої журналістки підсів молодий чоловік, який почав ставити незрозумілі запитання, а після чого — настирливо просив потримати його руку, мовляв, так треба.На автовокзалі таки продовжують патрулювати з 9 до 18 години. На чергування виходять два працівники. Зазвичай, один працює на автостанції, інший протидіє незаконному крамарству.Начальниця відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної вартизапевняє: результат є і він помітний.Нагадаємо, раніше муніципали запевняли, що розігнали жебраків з луцької автостанції. Автостанцію №1 охороняють, щоправда з 19 до 7 години.У коментарі журналістамзаступниця голови правління ПрАТ «ВОПАС»розповіла, що робити, якщо вас діймають, а охоронника немає.«Якщо вам потрібна допомога — слід звернутися до чергової, у якої в посадових обов'язках прописаний увесь алгоритм дій. У разі загрози вашому життю чи безпеці інших людей на автостанції — вона натисне на "тривожну кнопку" і відразу приїде служба охорони. Бо були випадки і непоодинокі, але хлопці завжди оперативно реагували. Колись водія побили. Я побачила, що він увесь в крові і швидко натиснула», — зазначає заступниця.Жінка додає: розбою на автостанції вистачає. Ситуації, каже, різні.«Якось безхатько побив битою прибиральницю. До мене теж нетверезі часто "скачуть". Тож можна і в "102" телефонувати. Тільки тут вже справа в іншому. Осіб під дією алкогольного сп'яніння немає куди забирати», — розповідає пані Наталія.

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