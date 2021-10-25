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Кривава різанина на зупинці у Луцьку: як покарали військового, який поранив двох людей

Кривава різанина на зупинці у Луцьку: як покарали військового, який поранив двох людей
У жовтні 2021 року вночі на зупинці громадського транспорту на проспекті Президента Грушевського сталася різанина. Тоді чоловік поранив двох інших, один із них навіть потрапив до реанімації.

Днями Луцький міськрайонний суд поставив крапки у двох кримінальних провадженнях – щодо кожного з поранених чоловіків.

Як відомо з ухвали та вироку, різанину влаштував військовослужбовець за контрактом у званні «старший лейтенант».

Одному з чоловіків він завдав 2 ножових удари, іншому – чотири. Останній перебував у реанімації із важкими травмами.

Наразі ж із ухвали суду, яку днями виніс суддя Анатолій Марчук, відомо, що потерпілий, який зазнав легших поранень, відмовився від обвинувачень та подав письмову заяву про закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Тож суд закрив кримінального провадження.

Щодо іншого потерпілого, то обвинувачений у суді зазначив, відшкодував йому збитки відшкодував та просив у нього вибачення.

Сам же потерпілий у суді просив не позбавляти обвинуваченого волі, оскільки збитки йому відшкодовані в повному обсязі.

Обставини, які б обтяжували покарання, на думку суду, відсутні. Натомість є ті, які пом’якшують. Мовляв, обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину й добровільно відшкодував збитки. Відомо, що військовослужбовець є також учасником бойових дій і нагороджений відзнакою президента України.

Зрештою, суд визнав його винним призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, його звільнять від покарання, якщо протягом й року іспитового строку він не вчинить нового злочину. Тож, військовий, що влаштував різанину, відбувся умовним покаранням.

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Теги: різанина, Луцьк
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