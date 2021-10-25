Кривава різанина на зупинці у Луцьку: як покарали військового, який поранив двох людей





Днями Луцький міськрайонний суд поставив крапки у двох кримінальних провадженнях – щодо кожного з поранених чоловіків.



Як відомо з ухвали та вироку, різанину влаштував військовослужбовець за контрактом у званні «старший лейтенант».



Одному з чоловіків він завдав 2 ножових удари, іншому – чотири. Останній перебував у реанімації із важкими травмами.



Наразі ж із ухвали суду, яку днями виніс суддя Анатолій Марчук, відомо, що потерпілий, який зазнав легших поранень, відмовився від обвинувачень та подав письмову заяву про закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Тож суд закрив кримінального провадження.



Щодо іншого потерпілого, то обвинувачений у суді зазначив, відшкодував йому збитки відшкодував та просив у нього вибачення.



Сам же потерпілий у суді просив не позбавляти обвинуваченого волі, оскільки збитки йому відшкодовані в повному обсязі.



Обставини, які б обтяжували покарання, на думку суду, відсутні. Натомість є ті, які пом’якшують. Мовляв, обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину й добровільно відшкодував збитки. Відомо, що військовослужбовець є також учасником бойових дій і нагороджений відзнакою президента України.



Зрештою, суд визнав його винним призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, його звільнять від покарання, якщо протягом й року іспитового строку він не вчинить нового злочину. Тож, військовий, що влаштував різанину, відбувся умовним покаранням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні 2021 року вночі на зупинці громадського транспорту на проспекті Президента Грушевського сталася різанина . Тоді чоловік поранив двох інших, один із них навіть потрапив до реанімації.Днями Луцький міськрайонний суд поставив крапки у двох кримінальних провадженнях – щодо кожного з поранених чоловіків.Як відомо з ухвали та вироку, різанину влаштував військовослужбовець за контрактом у званні «старший лейтенант».Одному з чоловіків він завдав 2 ножових удари, іншому – чотири. Останній перебував у реанімації із важкими травмами.Наразі ж із ухвали суду, яку днями виніс суддя, відомо, що потерпілий, який зазнав легших поранень, відмовився від обвинувачень та подав письмову заяву про закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Тож суд закрив кримінального провадження.Щодо іншого потерпілого, то обвинувачений у суді зазначив, відшкодував йому збитки відшкодував та просив у нього вибачення.Сам же потерпілий у суді просив не позбавляти обвинуваченого волі, оскільки збитки йому відшкодовані в повному обсязі.Обставини, які б обтяжували покарання, на думку суду, відсутні. Натомість є ті, які пом’якшують. Мовляв, обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину й добровільно відшкодував збитки. Відомо, що військовослужбовець є також учасником бойових дій і нагороджений відзнакою президента України.Зрештою, суд визнав його винним призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, його звільнять від покарання, якщо протягом й року іспитового строку він не вчинить нового злочину. Тож, військовий, що влаштував різанину, відбувся умовним покаранням.

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