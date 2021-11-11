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Що відомо про жінку, яка лишила півторарічну дитину в лікарні Луцька, і де тепер малеча

Що відомо про жінку, яка лишила півторарічну дитину в лікарні Луцька, і де тепер малеча
Учора, 18 лютого, невідома жінка покинула свою півторарічну дитину у приймальному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні, пішла і не повернулася.

Наразі дитина перебуває у лікарні міста Володимира, а для мами такий інцидент – непоодинокий.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла начальниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович.

Нагадаємо, відомо, що жінка, яка покинула дитину у лікарні, – 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини.

За словами Інни Остапович, знайшли бабусю дитини. Маму в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинули дитину, яку згодом передали відповідним службам.

«Відповідні служби про цю маму знають. Вона вже позбавлена права опіки і піклування щодо восьми дітей», – зауважила Інна Остапович.



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Теги: Володимир, дитина, лікарня
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