Що відомо про жінку, яка лишила півторарічну дитину в лікарні Луцька, і де тепер малеча
Сьогодні, 11:45
Учора, 18 лютого, невідома жінка покинула свою півторарічну дитину у приймальному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні, пішла і не повернулася.
Наразі дитина перебуває у лікарні міста Володимира, а для мами такий інцидент – непоодинокий.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла начальниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович.
Нагадаємо, відомо, що жінка, яка покинула дитину у лікарні, – 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини.
За словами Інни Остапович, знайшли бабусю дитини. Маму в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинули дитину, яку згодом передали відповідним службам.
«Відповідні служби про цю маму знають. Вона вже позбавлена права опіки і піклування щодо восьми дітей», – зауважила Інна Остапович.
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Наразі дитина перебуває у лікарні міста Володимира, а для мами такий інцидент – непоодинокий.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла начальниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович.
Нагадаємо, відомо, що жінка, яка покинула дитину у лікарні, – 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини.
За словами Інни Остапович, знайшли бабусю дитини. Маму в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинули дитину, яку згодом передали відповідним службам.
«Відповідні служби про цю маму знають. Вона вже позбавлена права опіки і піклування щодо восьми дітей», – зауважила Інна Остапович.
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