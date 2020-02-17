Лучанин зайняв друге місце на чемпіонаті світу з ловлі риби

Павло Хвас зайняв друге місце на чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду.



Про це пише



Чемпіонат Світу з ловлі риби на мормишку з льоду відбувся в місті Шауляй на озері Рекива, у Литві.



Два етапи змагання з ловлі риби початково були заплановані на 19 та 20 лютого відповідно. Через погодні умови та швидке танення криги, що загрожувало спортсменам, 18-й чемпіонат світу з підлідної риболовлі та два етапи відбулися в один день - 18 лютого.



У складі команди збірної України у змагання взяв участь лучанин Павло Хвас. В особистому заліку спортсмен набрав чотири бали, наловив 7245 грамів риби та здобув друге місце, поступившись спортсмену з Білорусі.



У командному заліку українці посіли третю сходинку п'єдесталу.



Загалом у Чемпіонаті Світу з ловлі риби на мормишку з льоду взяли участь спорсмени з 12 країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинзайняв друге місце на чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду.Про це пише Суспільне Чемпіонат Світу з ловлі риби на мормишку з льоду відбувся в місті Шауляй на озері Рекива, у Литві.Два етапи змагання з ловлі риби початково були заплановані на 19 та 20 лютого відповідно. Через погодні умови та швидке танення криги, що загрожувало спортсменам, 18-й чемпіонат світу з підлідної риболовлі та два етапи відбулися в один день - 18 лютого.У складі команди збірної України у змагання взяв участь лучанин Павло Хвас. В особистому заліку спортсмен набрав чотири бали, наловив 7245 грамів риби та здобув друге місце, поступившись спортсмену з Білорусі.У командному заліку українці посіли третю сходинку п'єдесталу.Загалом у Чемпіонаті Світу з ловлі риби на мормишку з льоду взяли участь спорсмени з 12 країн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію