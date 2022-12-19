Самостійне вивчення польської мови: методики, поради та рекомендації*





● чергування приголосних;

● велика кількість шиплячих звуків;

● сім видів родів;

● інакше значення слів, які схожі за звучанням та написанням.



Краще всі ці тонкощі розбирати разом з викладачем, щоб вірно засвоїти та дійсно вивчити мову. Найліпший варіант – звернутися до репетитора. Але якщо є бажання навчатися самотужки, то варто підключити до процесу хоча б спікінг клаб, так буде легше звикнути до вимови та сприймати мову на слух. Аби зробити процес навчання більш ефективним, радимо використовувати різні методики та комплексний підхід.





Підготовлено за підтримки маркетплейсу BUKI



З чого варто почати вивчення мови

1. Визначитися з форматом



Варіантів декілька: самостійно, з репетитором, на курсах, спікінг клаби. Все залежить від бажань та вподобань, а також бюджету. Працюючи самостійно, можна зекономити, але ефективність такого навчання значно нижча, ніж робота з викладачем.



2. Поставте ціль



Перш за все треба визначитися, для чого ви вчите польську мову. Якщо ви плануєте поїздку з метою працевлаштування чи вже знаходитеся в Польщі і хочете освоїти навички спілкування, то достатньо и простого розмовного рівня. Інша справа, коли вивчають мову для вступу і навчання. Для таких цілей володіти польською треба більш досконало, причому не тільки на розмовному рівні, а й добре знати граматику.



3. Сформулюйте графік занять



Самоорганізація – основа успіху. Недостатньо просто вирішити вивчати польську тоді, коли на це є час. Треба скласти чіткий графік і план занять, і дотримуватися їх. По-перше, так швидше можна досягти результату, по-друге, легше буде дисциплінувати самого себе. Проте, графік повинен бути комфортним, тобто треба давати собі час на відпочинок, навіть якщо польську вивчити треба в стислі терміни. Підвищити ефективність допоможе і структуризація уроків. Заняття краще поділити по категоріям: лексика, граматика, читання, аудіювання.



4. Працюйте над словниковим запасом



А от цьому пункту треба приділяти увагу щодня. Краще потроху часто вчити нові слова, щоб поповнювати лексичний запас, та не втомлюватися, намагаючись засвоїти великий об’єм інформації. Так, щодня треба вчити приблизно 10-20 слів і якщо десь почули незнайоме слово, то треба його записувати у свій словник та теж завчати.



5. Створіть мовне оточення



Це просто – читайте книги, слухай подкасти, дивіться фільми та шоу на польській мові, установіть на девайсах відповідний інтерфейс. Цей метод допоможе навчитися сприймати розмову на слух, буде стимулювати зорову пам’ять на запам’ятовування нових слів та принципу складання речень.



6. Практикуйтеся якомога більше



Щоб досягти результату і зрозуміти, що він взагалі є, треба спілкуватися польською мовою, навіть якщо ви вивчили її лише на початковому рівні. Чим раніше почати розмовляти, тим легше дається подальше навчання.



Дієві методики вивчення

Підходів до вивчення іноземної мови існує багато. Ми розповімо про кілька найбільш популярних і дієвих



1. Методика Франка



Вона має на увазі вивчення мови через постійне читання літератури на іноземній мові. Обирати треба не звичайні книги, а спеціальні, де тексти розбиті на колонки та блоки з перекладом на українську.



2. Методика Замяткіна



Суть її в повному зануренні в іноземну мову. Треба постійно дивитися фільми, передачі, відео, слухати музику на польській. Ця методика не швидка, більше того, користуватися нею треба поступово, починаючи з невеликих і простих діалогів, потім вже читати книги і лише після цього, коли буде початковий рівень володіння мовою, переходити до перегляду кінострічок.



3. Методика Пімслера



Згідно цієї техніки вчити мову треба постійно, приділяючи 30 хвилин щоденно. Матеріали по цій методиці треба обирати у форматі аудіоуроків.



4. Методика Берліца



Вона підійде тим, хто вже знаходиться в Польщі. Суть методики тому, що треба людину помістити в іномовне оточення. Постійне перебування серед носіїв дозволяє швидко навчитися сприймати мову на слух, запам’ятати лексику і граматику.



5. Методика Шехтера



Її принцип базується на поступовому переході від загального до конкретного. Вивчення польської з нуля повинно починатися з розбору лексики, а вже потім можна підключати граматику. На кінцевій стадії треба приділити увагу корекції отриманих знань. Ця методика в більшій мірі розрахована на освоєння розмовного рівня іноземної мови.



Розробка плану для самостійного вивчення

Щоб досягти результату у вивченні польської, треба організувати навчальний процес:



1. Пройдіть тест на рівень володіння мовою. В інтернеті є безліч безкоштовних ресурсів.



2. Виберіть методику. Це може бути якась одна з тих, що ми назвали, чи симбіоз декількох, або навіть ваш особистий підхід.



3. Складіть програму уроків. Для того, аби вийти на рівень А1 треба приблизно 200 годин самостійного навчання. Для В2 – десь 400 годин.



4. Вивчить лексику. Працювати над матеріалом треба поступово – від простих привітань і діалогів, до складних речень.



5. Читайте та слухайте. Знайдіть цікаву літературу польською мовою, навчальні відео, ознайомтеся з творчістю музикантів. Початківцям краще слухати дитячі пісні чи коротенькі відео.



6. Вивчайте граматику. Починати варто з підручників для початківців. За ними треба скласти список тем для вивчення. Також варто підібрати практичні вправи.



Не забувайте також контролювати результати. Періодично слід проходити тести на знання мови, щоб зрозуміти чи є ефект від вивчення.



Ресурси в допомогу

Наостанок відмітимо ще корисні застосунки, які допоможуть у самостійному вивченні мови: Duolingo, Drops:Ucz sie polskiego (додаток для вивчення слів), iTalk, L-Lingo. Підключити до навчального процесу можна також канали YouTube: Polski online, PolskieCentrumKLD, Польський на поличках, Центр слов’янських мов.



Є також блоги, які допомагають тим, хто вивчає польську:

Polskijazyk.pl, Propolski.com, Lingohut.com (для початківців), Mowicpopolsku.com (англомовний сайт).



Для більш ефективного навчання слід також користуватися підручниками-самовчителями: «Z Polskim Na Ty» Lipinska E., «Kiedys wrocisz tu…» Marciniak M., Lipinska J., «Самовчитель польської мови. Практичний курс» Левицька Г., Левицький Р., «Krok po Kroku Polski A1, A2» Stempek I.



Можна знайти і другі додаткові матеріали, їх безліч на просторах інтернету. Головне – не забувайте про поради щодо навчання, розробіть



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Самостійне вивчення будь-якого предмету – складна і досить специфічна справа. Треба не тільки знайти корисні матеріали, а й проявити високий рівень самоорганізації, щоб займатися. Крім того, варто вміти розібрати особливості дисципліни. Особливо це стосується іноземної мови. Для кожної мови світу характерні певні нюанси в фонетиці, граматиці та лексиці. Від кількості цих особливостей залежить навіть рівень її складності. І якщо з легкими мовами (наприклад, англійською) перепон може бути не багато і вийти на розмовний рівень знань вдасться і самотужки, то зі складними, серед яких – польська, проблеми будуть виникати майже постійно. Серед характерних:● чергування приголосних;● велика кількість шиплячих звуків;● сім видів родів;● інакше значення слів, які схожі за звучанням та написанням.Краще всі ці тонкощі розбирати разом з викладачем, щоб вірно засвоїти та дійсно вивчити мову. Найліпший варіант – звернутися до репетитора. Але якщо є бажання навчатися самотужки, то варто підключити до процесу хоча б спікінг клаб, так буде легше звикнути до вимови та сприймати мову на слух. Аби зробити процес навчання більш ефективним, радимо використовувати різні методики та комплексний підхід.Варіантів декілька: самостійно, з репетитором, на курсах, спікінг клаби. Все залежить від бажань та вподобань, а також бюджету. Працюючи самостійно, можна зекономити, але ефективність такого навчання значно нижча, ніж робота з викладачем.Перш за все треба визначитися, для чого ви вчите польську мову. Якщо ви плануєте поїздку з метою працевлаштування чи вже знаходитеся в Польщі і хочете освоїти навички спілкування, то достатньо и простого розмовного рівня. Інша справа, коли вивчають мову для вступу і навчання. Для таких цілей володіти польською треба більш досконало, причому не тільки на розмовному рівні, а й добре знати граматику.Самоорганізація – основа успіху. Недостатньо просто вирішити вивчати польську тоді, коли на це є час. Треба скласти чіткий графік і план занять, і дотримуватися їх. По-перше, так швидше можна досягти результату, по-друге, легше буде дисциплінувати самого себе. Проте, графік повинен бути комфортним, тобто треба давати собі час на відпочинок, навіть якщо польську вивчити треба в стислі терміни. Підвищити ефективність допоможе і структуризація уроків. Заняття краще поділити по категоріям: лексика, граматика, читання, аудіювання.А от цьому пункту треба приділяти увагу щодня. Краще потроху часто вчити нові слова, щоб поповнювати лексичний запас, та не втомлюватися, намагаючись засвоїти великий об’єм інформації. Так, щодня треба вчити приблизно 10-20 слів і якщо десь почули незнайоме слово, то треба його записувати у свій словник та теж завчати.Це просто – читайте книги, слухай подкасти, дивіться фільми та шоу на польській мові, установіть на девайсах відповідний інтерфейс. Цей метод допоможе навчитися сприймати розмову на слух, буде стимулювати зорову пам’ять на запам’ятовування нових слів та принципу складання речень.Щоб досягти результату і зрозуміти, що він взагалі є, треба спілкуватися польською мовою, навіть якщо ви вивчили її лише на початковому рівні. Чим раніше почати розмовляти, тим легше дається подальше навчання.Підходів до вивчення іноземної мови існує багато. Ми розповімо про кілька найбільш популярних і дієвихВона має на увазі вивчення мови через постійне читання літератури на іноземній мові. Обирати треба не звичайні книги, а спеціальні, де тексти розбиті на колонки та блоки з перекладом на українську.Суть її в повному зануренні в іноземну мову. Треба постійно дивитися фільми, передачі, відео, слухати музику на польській. Ця методика не швидка, більше того, користуватися нею треба поступово, починаючи з невеликих і простих діалогів, потім вже читати книги і лише після цього, коли буде початковий рівень володіння мовою, переходити до перегляду кінострічок.Згідно цієї техніки вчити мову треба постійно, приділяючи 30 хвилин щоденно. Матеріали по цій методиці треба обирати у форматі аудіоуроків.Вона підійде тим, хто вже знаходиться в Польщі. Суть методики тому, що треба людину помістити в іномовне оточення. Постійне перебування серед носіїв дозволяє швидко навчитися сприймати мову на слух, запам’ятати лексику і граматику.Її принцип базується на поступовому переході від загального до конкретного. Вивчення польської з нуля повинно починатися з розбору лексики, а вже потім можна підключати граматику. На кінцевій стадії треба приділити увагу корекції отриманих знань. Ця методика в більшій мірі розрахована на освоєння розмовного рівня іноземної мови.Щоб досягти результату у вивченні польської, треба організувати навчальний процес:1. Пройдіть тест на рівень володіння мовою. В інтернеті є безліч безкоштовних ресурсів.2. Виберіть методику. Це може бути якась одна з тих, що ми назвали, чи симбіоз декількох, або навіть ваш особистий підхід.3. Складіть програму уроків. Для того, аби вийти на рівень А1 треба приблизно 200 годин самостійного навчання. Для В2 – десь 400 годин.4. Вивчить лексику. Працювати над матеріалом треба поступово – від простих привітань і діалогів, до складних речень.5. Читайте та слухайте. Знайдіть цікаву літературу польською мовою, навчальні відео, ознайомтеся з творчістю музикантів. Початківцям краще слухати дитячі пісні чи коротенькі відео.6. Вивчайте граматику. Починати варто з підручників для початківців. За ними треба скласти список тем для вивчення. Також варто підібрати практичні вправи.Не забувайте також контролювати результати. Періодично слід проходити тести на знання мови, щоб зрозуміти чи є ефект від вивчення.Наостанок відмітимо ще корисні застосунки, які допоможуть у самостійному вивченні мови: Duolingo, Drops:Ucz sie polskiego (додаток для вивчення слів), iTalk, L-Lingo. Підключити до навчального процесу можна також канали YouTube: Polski online, PolskieCentrumKLD, Польський на поличках, Центр слов’янських мов.Є також блоги, які допомагають тим, хто вивчає польську:Polskijazyk.pl, Propolski.com, Lingohut.com (для початківців), Mowicpopolsku.com (англомовний сайт).Для більш ефективного навчання слід також користуватися підручниками-самовчителями: «Z Polskim Na Ty» Lipinska E., «Kiedys wrocisz tu…» Marciniak M., Lipinska J., «Самовчитель польської мови. Практичний курс» Левицька Г., Левицький Р., «Krok po Kroku Polski A1, A2» Stempek I.Можна знайти і другі додаткові матеріали, їх безліч на просторах інтернету. Головне – не забувайте про поради щодо навчання, розробіть план , виберіть методику. Не забувайте також перевіряти прогрес і дотримуйтесь регулярності занять. Powodzenia w nauce!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію