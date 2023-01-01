Що таке вітамін D і навіщо його приймати дорослим*
Сьогодні, 17:03
Схоже, що кожен розуміє важливість вітаміну D для здоров'я. Однак медики досі виявляють його дефіцит у своїх пацієнтів через результати аналізів. Можливо, багато людей знехтували його вживанням через поширене твердження про те, що вітамін D потрібен тільки дітям на стадії зростання.
Нижче ми розповімо про те, чим саме корисний вітамін D і для чого його приймати дорослим.
Вітамін Д3 є групою біологічно активних речовин, які можуть синтезуватися в шкірі за впливу ультрафіолету та надходити в організм з їжею. Цей вітамін впливає на більшість процесів в організмі, сприяючи поліпшенню засвоєння багатьох речовин. У нашому тілі вітамін D перебуває у двох формах: D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Особливо важливий другий чинник, оскільки він є головним стимулятором обміну кальцію та фосфору в організмі.
Важливо відзначити, що вітамін D не є повноцінним вітаміном, а скоріше є прогормоном, який бере участь у виробленні багатьох гормонів в організмі. Крім того, науково доведено, що вітамін D має властивості онкопротектора, тобто він може захищати організм від розвитку ракових захворювань.
Для підтримки імунітету. Мембранний рецептор вітаміну D розташований на поверхні клітин і має великий вплив на імунітет людини. Цей рецептор виявлено у клітинах більшості органів, тканин та імунної системи. Коли вітамін D потрапляє в організм, він посилює виробництво та роботу "ендогенних антибіотиків", які можуть впоратися з бактеріями, грибами та вірусами. Це дозволяє прискорити процес одужання під час ГРВІ. Загалом вітамін D має позитивний вплив на імунітет, зміцнюючи його та роблячи організм більш стійким до різних інфекцій.
Для міцних кісток. Вітамін D відіграє ключову роль в регуляції рівня кальцію та фосфору в організмі. Він є невід'ємним елементом для здоров'я кісткової системи людини, оскільки сприяє зміцненню та підтримці кісток в гарному стані. При дефіциті вітаміну D кальцій починає виводитися з кісток, що може призвести до серйозних захворювань, таких як остеопороз та рахіт. Це особливо актуально для дорослих, у яких серйозний дефіцит вітаміну D може призвести до різкого погіршення стану кісток та м'язів. Тому дуже важливо включати продукти, багаті вітаміном D, в свій раціон або приймати спеціальні препарати для підтримки здоров'я кісток та загального стану організму.
Для збереження молодості. Вітамін D також відіграє важливу роль у підтримці репродуктивної функції як у чоловіків, так і у жінок. У чоловіків цей вітамін сприяє поліпшенню якості сперми, а у жінок допомагає в регулюванні менструального циклу і підвищенні ймовірності успішного зачаття. Крім того, вітамін D може знижувати ризик невиношування вагітності та передчасних пологів.
Вітамін D3 (холекальциферол) є найбільш біологічно активною формою вітаміну D. Наша шкіра синтезує його під впливом ультрафіолетових променів сонця, але при недостатньому впливі сонця, а також при недостатньому надходженні вітаміну D з їжею може виникнути дефіцит вітаміну D. У таких випадках рекомендують додатковий прийом вітаміну D у вигляді добавок. Однак перед початком прийому будь-яких добавок необхідно проконсультуватися з лікарем та уточнити рекомендовану дозу.
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Нижче ми розповімо про те, чим саме корисний вітамін D і для чого його приймати дорослим.
Що таке вітамін D
Вітамін Д3 є групою біологічно активних речовин, які можуть синтезуватися в шкірі за впливу ультрафіолету та надходити в організм з їжею. Цей вітамін впливає на більшість процесів в організмі, сприяючи поліпшенню засвоєння багатьох речовин. У нашому тілі вітамін D перебуває у двох формах: D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Особливо важливий другий чинник, оскільки він є головним стимулятором обміну кальцію та фосфору в організмі.
Важливо відзначити, що вітамін D не є повноцінним вітаміном, а скоріше є прогормоном, який бере участь у виробленні багатьох гормонів в організмі. Крім того, науково доведено, що вітамін D має властивості онкопротектора, тобто він може захищати організм від розвитку ракових захворювань.
Навіщо дорослим потрібен вітамін D
Для підтримки імунітету. Мембранний рецептор вітаміну D розташований на поверхні клітин і має великий вплив на імунітет людини. Цей рецептор виявлено у клітинах більшості органів, тканин та імунної системи. Коли вітамін D потрапляє в організм, він посилює виробництво та роботу "ендогенних антибіотиків", які можуть впоратися з бактеріями, грибами та вірусами. Це дозволяє прискорити процес одужання під час ГРВІ. Загалом вітамін D має позитивний вплив на імунітет, зміцнюючи його та роблячи організм більш стійким до різних інфекцій.
Для міцних кісток. Вітамін D відіграє ключову роль в регуляції рівня кальцію та фосфору в організмі. Він є невід'ємним елементом для здоров'я кісткової системи людини, оскільки сприяє зміцненню та підтримці кісток в гарному стані. При дефіциті вітаміну D кальцій починає виводитися з кісток, що може призвести до серйозних захворювань, таких як остеопороз та рахіт. Це особливо актуально для дорослих, у яких серйозний дефіцит вітаміну D може призвести до різкого погіршення стану кісток та м'язів. Тому дуже важливо включати продукти, багаті вітаміном D, в свій раціон або приймати спеціальні препарати для підтримки здоров'я кісток та загального стану організму.
Для збереження молодості. Вітамін D також відіграє важливу роль у підтримці репродуктивної функції як у чоловіків, так і у жінок. У чоловіків цей вітамін сприяє поліпшенню якості сперми, а у жінок допомагає в регулюванні менструального циклу і підвищенні ймовірності успішного зачаття. Крім того, вітамін D може знижувати ризик невиношування вагітності та передчасних пологів.
Вітамін D3 (холекальциферол) є найбільш біологічно активною формою вітаміну D. Наша шкіра синтезує його під впливом ультрафіолетових променів сонця, але при недостатньому впливі сонця, а також при недостатньому надходженні вітаміну D з їжею може виникнути дефіцит вітаміну D. У таких випадках рекомендують додатковий прийом вітаміну D у вигляді добавок. Однак перед початком прийому будь-яких добавок необхідно проконсультуватися з лікарем та уточнити рекомендовану дозу.
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