ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*
Сьогодні, 16:43
Сервіс ZEN.COM — це мобільний застосунок, користуватися яким легко та вигідно. За його допомогою можна керувати своїми грошима з будь-якої точки світу. Розповідаємо, як швидко відкрити мультивалютний рахунок у смартфоні, щоб користуватися різними видами валют поза межами України.
Сервіс пропонує клієнтам відкрити єдиний рахунок, який можна використовувати для 29 видів валют. Більше не потрібно відкривати додаткову картку у валюті тієї країни, до якої ви їдете. Операції можна здійснювати у:
польських злотих;
доларах США;
фунтах стерлінгів;
євро.
Доступні ще 25 світових валют. Все зручно та в одному місці — немає плутанини між картками та пін-кодами.
Використовувати рахунок ZEN.COM можна по-різному:
платити за послуги/товари офлайн чи онлайн;
обмінювати кошти за найвигіднішим курсом;
отримувати готівку по всьому світу (безкоштовно);
надсилати та отримувати гроші в Україні чи за кордоном (мінімальний тариф).
Будь-які фінансові операції проводяться миттєво, без зайвих комісій та незрозумілих платежів.
Відкрити мультивалютний рахунок ZEN.COM легко: завантажте додаток на смартфон та пройдіть швидку реєстрацію. Для цього українцям треба мати ID-картку чи закордонний паспорт. В результаті ви отримуєте:
віртуальну мультивалютну картку;
номер IBAN для здійснення операцій.
Додатково можна замовити пластикову ZEN MasterCard, за допомогою якої можна знімати готівку у банкоматах та розраховуватися офлайн (доставлення до країн ЄЕЗ — 5–7 днів). Фізична картка ZEN Mastercard має надсучасний ступінь захисту Digital First. Це означає, що злочинці не побачать дані, що зазвичай друкуються на карті (номер, CVV-код, термін придатності) — вони доступні тільки у вашому смартфоні. Тепер загубити картку не страшно! Картка дійсна 2 роки, а денний ліміт витрат складає 30 тисяч євро.
Digital-картка готова до використання відразу, як було створено рахунок. Тож її можна додати до популярних електронних гаманців:
Xiaomi Pay;
Apple Pay;
Garmin Pay;
Apple Pay.
Також миттєво доступні розрахунки онлайн та підписки.
Поповнювати рахунок у ZEN.COM можна по-різному:
у терміналах Planet Cash (у Польщі їх близько тисячі);
готівкою через Paysafecash;
банківським переказом (місцевим чи міжнародним);
з гаманця Google Pay або Apple Pay;
з будь-якої картки VISA чи MasterCard.
Покласти гроші на рахунок нескладно: все робиться через застосунок. Потрібно відкрити додаток, вибрати опцію поповнення, зазначити спосіб, за допомогою якого бажаєте покласти гроші, та суму поповнення. Після завершення операції гроші опиняться на ZEN.COM-рахунку. Поповнити картку можна і шляхом отримання переказу: відправнику потрібно зазначити суму, ПІБ отримувача та номер картки/рахунку.
Подорожувати з онлайн-карткою ZEN.COM зручно — гроші завжди під рукою! Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.
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Рахунок ZEN.COM у мультивалюті: що це
Сервіс пропонує клієнтам відкрити єдиний рахунок, який можна використовувати для 29 видів валют. Більше не потрібно відкривати додаткову картку у валюті тієї країни, до якої ви їдете. Операції можна здійснювати у:
Доступні ще 25 світових валют. Все зручно та в одному місці — немає плутанини між картками та пін-кодами.
ZEN.COM: можливості рахунку
Використовувати рахунок ZEN.COM можна по-різному:
Будь-які фінансові операції проводяться миттєво, без зайвих комісій та незрозумілих платежів.
Як скористатися пропозицією
Відкрити мультивалютний рахунок ZEN.COM легко: завантажте додаток на смартфон та пройдіть швидку реєстрацію. Для цього українцям треба мати ID-картку чи закордонний паспорт. В результаті ви отримуєте:
Додатково можна замовити пластикову ZEN MasterCard, за допомогою якої можна знімати готівку у банкоматах та розраховуватися офлайн (доставлення до країн ЄЕЗ — 5–7 днів). Фізична картка ZEN Mastercard має надсучасний ступінь захисту Digital First. Це означає, що злочинці не побачать дані, що зазвичай друкуються на карті (номер, CVV-код, термін придатності) — вони доступні тільки у вашому смартфоні. Тепер загубити картку не страшно! Картка дійсна 2 роки, а денний ліміт витрат складає 30 тисяч євро.
ZEN.COM: що важливо знати про користування рахунком
Digital-картка готова до використання відразу, як було створено рахунок. Тож її можна додати до популярних електронних гаманців:
Також миттєво доступні розрахунки онлайн та підписки.
Поповнювати рахунок у ZEN.COM можна по-різному:
Покласти гроші на рахунок нескладно: все робиться через застосунок. Потрібно відкрити додаток, вибрати опцію поповнення, зазначити спосіб, за допомогою якого бажаєте покласти гроші, та суму поповнення. Після завершення операції гроші опиняться на ZEN.COM-рахунку. Поповнити картку можна і шляхом отримання переказу: відправнику потрібно зазначити суму, ПІБ отримувача та номер картки/рахунку.
Подорожувати з онлайн-карткою ZEN.COM зручно — гроші завжди під рукою! Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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