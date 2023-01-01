ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*

ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*
Сервіс ZEN.COM — це мобільний застосунок, користуватися яким легко та вигідно. За його допомогою можна керувати своїми грошима з будь-якої точки світу. Розповідаємо, як швидко відкрити мультивалютний рахунок у смартфоні, щоб користуватися різними видами валют поза межами України.

Рахунок ZEN.COM у мультивалюті: що це


Сервіс пропонує клієнтам відкрити єдиний рахунок, який можна використовувати для 29 видів валют. Більше не потрібно відкривати додаткову картку у валюті тієї країни, до якої ви їдете. Операції можна здійснювати у:

  • польських злотих;

  • доларах США;

  • фунтах стерлінгів;

  • євро.


    • Доступні ще 25 світових валют. Все зручно та в одному місці — немає плутанини між картками та пін-кодами.

    ZEN.COM: можливості рахунку


    Використовувати рахунок ZEN.COM можна по-різному:

  • платити за послуги/товари офлайн чи онлайн;

  • обмінювати кошти за найвигіднішим курсом;

  • отримувати готівку по всьому світу (безкоштовно);

  • надсилати та отримувати гроші в Україні чи за кордоном (мінімальний тариф).


    • Будь-які фінансові операції проводяться миттєво, без зайвих комісій та незрозумілих платежів.

    Як скористатися пропозицією


    Відкрити мультивалютний рахунок ZEN.COM легко: завантажте додаток на смартфон та пройдіть швидку реєстрацію. Для цього українцям треба мати ID-картку чи закордонний паспорт. В результаті ви отримуєте:

  • віртуальну мультивалютну картку;

  • номер IBAN для здійснення операцій.


    • Додатково можна замовити пластикову ZEN MasterCard, за допомогою якої можна знімати готівку у банкоматах та розраховуватися офлайн (доставлення до країн ЄЕЗ — 5–7 днів). Фізична картка ZEN Mastercard має надсучасний ступінь захисту Digital First. Це означає, що злочинці не побачать дані, що зазвичай друкуються на карті (номер, CVV-код, термін придатності) — вони доступні тільки у вашому смартфоні. Тепер загубити картку не страшно! Картка дійсна 2 роки, а денний ліміт витрат складає 30 тисяч євро.

    ZEN.COM: що важливо знати про користування рахунком


    Digital-картка готова до використання відразу, як було створено рахунок. Тож її можна додати до популярних електронних гаманців:

  • Xiaomi Pay;

  • Apple Pay;

  • Garmin Pay;

  • Apple Pay.


    • Також миттєво доступні розрахунки онлайн та підписки.

    Поповнювати рахунок у ZEN.COM можна по-різному:

  • у терміналах Planet Cash (у Польщі їх близько тисячі);

  • готівкою через Paysafecash;

  • банківським переказом (місцевим чи міжнародним);

  • з гаманця Google Pay або Apple Pay;

  • з будь-якої картки VISA чи MasterCard.


    • Покласти гроші на рахунок нескладно: все робиться через застосунок. Потрібно відкрити додаток, вибрати опцію поповнення, зазначити спосіб, за допомогою якого бажаєте покласти гроші, та суму поповнення. Після завершення операції гроші опиняться на ZEN.COM-рахунку. Поповнити картку можна і шляхом отримання переказу: відправнику потрібно зазначити суму, ПІБ отримувача та номер картки/рахунку.

    Подорожувати з онлайн-карткою ZEN.COM зручно — гроші завжди під рукою! Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.

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    Теги: ZEN.COM
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