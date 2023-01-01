ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*





Рахунок ZEN.COM у мультивалюті: що це

Сервіс пропонує клієнтам відкрити єдиний рахунок, який можна використовувати для 29 видів валют. Більше не потрібно відкривати додаткову картку у валюті тієї країни, до якої ви їдете. Операції можна здійснювати у:



польських злотих;

доларах США;

фунтах стерлінгів;

євро.



Доступні ще 25 світових валют. Все зручно та в одному місці — немає плутанини між картками та пін-кодами.



ZEN.COM: можливості рахунку

Використовувати рахунок ZEN.COM можна по-різному:



платити за послуги/товари офлайн чи онлайн;

обмінювати кошти за найвигіднішим курсом;

отримувати готівку по всьому світу (безкоштовно);

надсилати та отримувати гроші в Україні чи за кордоном (мінімальний тариф).



Будь-які фінансові операції проводяться миттєво, без зайвих комісій та незрозумілих платежів.



Як скористатися пропозицією

Відкрити мультивалютний рахунок ZEN.COM легко: завантажте додаток на смартфон та пройдіть швидку реєстрацію. Для цього українцям треба мати ID-картку чи закордонний паспорт. В результаті ви отримуєте:



віртуальну мультивалютну картку;

номер IBAN для здійснення операцій.



Додатково можна замовити пластикову ZEN MasterCard, за допомогою якої можна знімати готівку у банкоматах та розраховуватися офлайн (доставлення до країн ЄЕЗ — 5–7 днів). Фізична картка ZEN Mastercard має надсучасний ступінь захисту Digital First. Це означає, що злочинці не побачать дані, що зазвичай друкуються на карті (номер, CVV-код, термін придатності) — вони доступні тільки у вашому смартфоні. Тепер загубити картку не страшно! Картка дійсна 2 роки, а денний ліміт витрат складає 30 тисяч євро.



ZEN.COM: що важливо знати про користування рахунком

Digital-картка готова до використання відразу, як було створено рахунок. Тож її можна додати до популярних електронних гаманців:



Xiaomi Pay;

Apple Pay;

Garmin Pay;

Apple Pay.



Також миттєво доступні розрахунки онлайн та підписки.



Поповнювати рахунок у ZEN.COM можна по-різному:



у терміналах Planet Cash (у Польщі їх близько тисячі);

готівкою через Paysafecash;

банківським переказом (місцевим чи міжнародним);

з гаманця Google Pay або Apple Pay;

з будь-якої картки VISA чи MasterCard.



Покласти гроші на рахунок нескладно: все робиться через застосунок. Потрібно відкрити додаток, вибрати опцію поповнення, зазначити спосіб, за допомогою якого бажаєте покласти гроші, та суму поповнення. Після завершення операції гроші опиняться на ZEN.COM-рахунку. Поповнити картку можна і шляхом отримання переказу: відправнику потрібно зазначити суму, ПІБ отримувача та номер картки/рахунку.



Подорожувати з онлайн-карткою ZEN.COM зручно — гроші завжди під рукою! Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сервіс ZEN.COM — це мобільний застосунок, користуватися яким легко та вигідно. За його допомогою можна керувати своїми грошима з будь-якої точки світу. Розповідаємо, як швидко відкрити мультивалютний рахунок у смартфоні, щоб користуватися різними видами валют поза межами України.Сервіс пропонує клієнтам відкрити єдиний рахунок, який можна використовувати для 29 видів валют. Більше не потрібно відкривати додаткову картку у валюті тієї країни, до якої ви їдете. Операції можна здійснювати у:Доступні ще 25 світових валют. Все зручно та в одному місці — немає плутанини між картками та пін-кодами.Використовувати рахунок ZEN.COM можна по-різному:Будь-які фінансові операції проводяться миттєво, без зайвих комісій та незрозумілих платежів.Відкрити мультивалютний рахунок ZEN.COM легко: завантажте додаток на смартфон та пройдіть швидку реєстрацію. Для цього українцям треба мати ID-картку чи закордонний паспорт. В результаті ви отримуєте:Додатково можна замовити пластикову ZEN MasterCard, за допомогою якої можна знімати готівку у банкоматах та розраховуватися офлайн (доставлення до країн ЄЕЗ — 5–7 днів). Фізична картка ZEN Mastercard має надсучасний ступінь захисту Digital First. Це означає, що злочинці не побачать дані, що зазвичай друкуються на карті (номер, CVV-код, термін придатності) — вони доступні тільки у вашому смартфоні. Тепер загубити картку не страшно! Картка дійсна 2 роки, а денний ліміт витрат складає 30 тисяч євро.Digital-картка готова до використання відразу, як було створено рахунок. Тож її можна додати до популярних електронних гаманців:Також миттєво доступні розрахунки онлайн та підписки.Поповнювати рахунок у ZEN.COM можна по-різному:Покласти гроші на рахунок нескладно: все робиться через застосунок. Потрібно відкрити додаток, вибрати опцію поповнення, зазначити спосіб, за допомогою якого бажаєте покласти гроші, та суму поповнення. Після завершення операції гроші опиняться на ZEN.COM-рахунку. Поповнити картку можна і шляхом отримання переказу: відправнику потрібно зазначити суму, ПІБ отримувача та номер картки/рахунку.Подорожувати з онлайн-карткою ZEN.COM зручно — гроші завжди під рукою! Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.

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