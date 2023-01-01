Вино як мистецтво: секрети підбору для винних поціновувачів*





Які є ключові критерії вибору вина



Класичне вино є алкогольним напоєм, який виготовляється шляхом бродіння натурального соку винограду. Для початку збирають виноград, проводять подріблення та віджим, а отриманий сік піддають ферментації. Після завершення ферментації вино відокремлюють від осаду, пресують та переносять у спеціальні місткості, де воно проходить процес дозрівання. На останніх етапах напій фільтрують, розливають у пляшки та герметично закривають.



Сорти винограду та методи виробництва безпосередньо впливають на колір вина:



• Біле вино (White wine) – напій з білих або зелених сортів винограду. Його відтінки варіюються від блідо-жовтого до золотистого, а свіжий смак має високу кислотність.



• Червоне (Red wine)– напій із червоних сортів винограду. Воно має відтінки від яскраво-червоного до темно-червоного та пурпурового, а також насичені та складні смакові характеристики.



• Рожеве вино (Rosé wine) – результат змішування червоних та білих сортів винограду. Воно має світло-рожеві та яскраво-рожеві відтінки, а легкий смак відрізняється помірною кислотністю.



Якщо хочете обрати найкращий напій, орієнтуйтесь також на ключові види вина за вмістом цукру:



• сухе – освіжаюче, міцне, з чистим смаком винограду та терпким післясмаком;



• напівсухе – добре збалансоване за кислотністю, має солодкуватий смак із відчутною кислинкою;



• солодке – має яскраво виражений солодкий смак та інтенсивні аромати фруктів, таких як персики, абрикоси, яблука, груші, вишні та ягоди;



• напівсолодке – солодкуватий смак збалансований кислинкою, переважають аромати фруктів, таких як абрикоси, персики, яблука та цитрусові;



• десертне – містить найбільшу кількість цукру, тому добре поєднується з десертами, підкреслюючи їх смак.



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Як правильно підібрати вино до різних страв

Коли вибираєте алкоголь, орієнтуйтеся не тільки на стандартні характеристики, але й на гастрономію. Так парирування вина є мистецтвом поєднання алкоголю зі стравами таким чином, щоб обидва елементи доповнювали та підкреслювали один одного, створюючи більш насичений та приємний досвід.



Розглянемо загальні рекомендації щодо вибору вина до різних видів страв:



• червоне м'ясо (яловичина, свинина, козлятина, баранина) – поєднується з червоним вином, тому що в ньому містяться таніни, які роблять смак збалансованим;



• птиця (курка, качка, гусак, індичка) – найчастіше зі стравами з птиці вживають біле або рожеве вино;



• біла риба (тріска, судак, хек, мінтай) – легкі та свіжі білі вина подарують незабутній післясмак;



• жирна риба (лосось, тунець, палтус) – білі вина з хорошою кислотністю або червоні з високою мінеральністю;



• м'які сири (камамбер, горгонзола, бри, моцарела, фета) – ідеально підходить біле вино, різкість якого допомагає пом'якшити сир, а також покращує смакові якості напою;



• тверді сири (чедер, гауда) – найкращим вибором є червоне вино, яке буде противагою твердому сиру;



• фруктові десерти – обирайте солодке вино, плюс орієнтуйтеся на самі фрукти: якщо апельсини та/або яблука – біле, якщо гранат та/або малина – червоне;



• шоколадні десерти – купуйте цупке червоне вино, здатне врівноважити насичений смак шоколаду;



• морепродукти – свіже біле вино відмінно підійде до креветок та мідій, а шампанське – до устриць.



Ми вказали лише рекомендації та ключові характеристики, але остаточний вибір залежить від особистих переваг. До того ж смаковий та ароматичний профіль продукту індивідуальний, тому доцільно використовувати інформацію з цієї статті як спосіб звуження пошуку, а вже потім вивчати кожне вино окремо.



Уникнути помилок допоможе фірмовий магазин алкоголю Bayadera, який пропонує купити якісне вино від відомих брендів, враховуючи KOBLEVO, Don Simon, Latinium, ALIKO. Ви можете в будь-який час додати напій в кошик та моментально оформити замовлення з доставкою Новою Поштою на відділення або кур'єром. А постійне розширення асортименту дозволить завжди експериментувати та насолоджуватися процесом відкриття нових смакових поєднань!



Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вино – популярний алкогольний напій, який виготовляється шляхом бродіння соку винограду. У ньому містяться антиоксиданти, враховуючи ресвератрол, тому його помірне споживання допомагає знизити ризик захворювань серця, захистити клітини від ушкоджень, пов'язаних з окислювальним стресом, сприяти поліпшенню когнітивних функцій. Але для початку потрібно правильно вибрати вино, орієнтуючись на основні характеристики, правила парирування та найкращі бренди, які поєднують високу якість та доступну ціну.Класичне вино є алкогольним напоєм, який виготовляється шляхом бродіння натурального соку винограду. Для початку збирають виноград, проводять подріблення та віджим, а отриманий сік піддають ферментації. Після завершення ферментації вино відокремлюють від осаду, пресують та переносять у спеціальні місткості, де воно проходить процес дозрівання. На останніх етапах напій фільтрують, розливають у пляшки та герметично закривають.Сорти винограду та методи виробництва безпосередньо впливають на колір вина:• Біле вино (White wine) – напій з білих або зелених сортів винограду. Його відтінки варіюються від блідо-жовтого до золотистого, а свіжий смак має високу кислотність.• Червоне (Red wine)– напій із червоних сортів винограду. Воно має відтінки від яскраво-червоного до темно-червоного та пурпурового, а також насичені та складні смакові характеристики.• Рожеве вино (Rosé wine) – результат змішування червоних та білих сортів винограду. Воно має світло-рожеві та яскраво-рожеві відтінки, а легкий смак відрізняється помірною кислотністю.Якщо хочете обрати найкращий напій, орієнтуйтесь також на ключові види вина за вмістом цукру:• сухе – освіжаюче, міцне, з чистим смаком винограду та терпким післясмаком;• напівсухе – добре збалансоване за кислотністю, має солодкуватий смак із відчутною кислинкою;• солодке – має яскраво виражений солодкий смак та інтенсивні аромати фруктів, таких як персики, абрикоси, яблука, груші, вишні та ягоди;• напівсолодке – солодкуватий смак збалансований кислинкою, переважають аромати фруктів, таких як абрикоси, персики, яблука та цитрусові;• десертне – містить найбільшу кількість цукру, тому добре поєднується з десертами, підкреслюючи їх смак.Якщо складно вибрати хороше вино за ключовими критеріями, рекомендуємо відвідати інтернет-магазин https://bayadera.ua/category/vino , який пропонує якісні алкогольні напої. У ньому під кожен продукт розроблена інформативна сторінка з основними характеристиками та описом. Там же описані смак, аромат та гастрономія, завдяки чому Вам вдасться без проблем підібрати відповідне вино.Коли вибираєте алкоголь, орієнтуйтеся не тільки на стандартні характеристики, але й на гастрономію. Так парирування вина є мистецтвом поєднання алкоголю зі стравами таким чином, щоб обидва елементи доповнювали та підкреслювали один одного, створюючи більш насичений та приємний досвід.Розглянемо загальні рекомендації щодо вибору вина до різних видів страв:• червоне м'ясо (яловичина, свинина, козлятина, баранина) – поєднується з червоним вином, тому що в ньому містяться таніни, які роблять смак збалансованим;• птиця (курка, качка, гусак, індичка) – найчастіше зі стравами з птиці вживають біле або рожеве вино;• біла риба (тріска, судак, хек, мінтай) – легкі та свіжі білі вина подарують незабутній післясмак;• жирна риба (лосось, тунець, палтус) – білі вина з хорошою кислотністю або червоні з високою мінеральністю;• м'які сири (камамбер, горгонзола, бри, моцарела, фета) – ідеально підходить біле вино, різкість якого допомагає пом'якшити сир, а також покращує смакові якості напою;• тверді сири (чедер, гауда) – найкращим вибором є червоне вино, яке буде противагою твердому сиру;• фруктові десерти – обирайте солодке вино, плюс орієнтуйтеся на самі фрукти: якщо апельсини та/або яблука – біле, якщо гранат та/або малина – червоне;• шоколадні десерти – купуйте цупке червоне вино, здатне врівноважити насичений смак шоколаду;• морепродукти – свіже біле вино відмінно підійде до креветок та мідій, а шампанське – до устриць.Ми вказали лише рекомендації та ключові характеристики, але остаточний вибір залежить від особистих переваг. До того ж смаковий та ароматичний профіль продукту індивідуальний, тому доцільно використовувати інформацію з цієї статті як спосіб звуження пошуку, а вже потім вивчати кожне вино окремо.Уникнути помилок допоможе фірмовий магазин алкоголю Bayadera, який пропонує купити якісне вино від відомих брендів, враховуючи KOBLEVO, Don Simon, Latinium, ALIKO. Ви можете в будь-який час додати напій в кошик та моментально оформити замовлення з доставкою Новою Поштою на відділення або кур'єром. А постійне розширення асортименту дозволить завжди експериментувати та насолоджуватися процесом відкриття нових смакових поєднань!

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