Переваги та характеристики стабілізаторів*





Причини їх виникнення різні — аварійна ситуація, низькоякісна проводка, обладнання підстанції, яке застаріло. Електроприлади нового покоління чутливі до змін параметрів мережі та зберігають стабільний робочий стан при відхиленні від норми не більше ніж на 10%. Підвищити безпеку обладнання можна за допомогою стабілізаторів напруги спеціальних пристроїв, які підтримують стабільні показники електромережі.



Стабілізатори "Елекс" — це продукція українського виробника НВО "Елекс" із повним виробничим циклом. Налагоджено випуск виробів в Одесі, де також розташовуються дослідні та конструкторські відділи. Весь модельний ряд пройшов сертифікацію за існуючими національними стандартами та вимогами законодавства.



Співробітники власного дослідницького інституту компанії продовжують розробку нових технологій для їх негайного впровадження у моделі, що випускаються. Це забезпечує можливість конкуренції з продукцією інших українських та європейських брендів, а іноді й перевершувати їх за характеристиками.



Переваги стабілізаторів "Елекс"

Відгуки про стабілізатори напруги "Елекс", отримані від простих користувачів, професійних електриків та експертів у галузі електрообладнання, дозволяють сформувати список переваг продукції бренду:



• Висока точність стабілізації — 1-3,5%.

• Швидкодія — швидкість спрацьовування до 20 мс.

• Вбудований байпас — перемикач для підключення ручного навантаження або відключення стабілізатора від електромережі.

• Наявність багатофункціонального аналізатора для відстеження характеристик мережі та стану обладнання. Прочитати інформацію можна на екрані.

• Тиристорні ключі виготовляються з використанням посилених матеріалів, оскільки вони схильні до зношування.

• Управління мікроконтролерами.

• Вбудований дросель на вході, який обмежує вплив струмів короткого замикання та відфільтровує імпульсні перешкоди.

• Захист пристроїв від тривалих перевантажень, перенапруги та перегріву вбудованих силових ключів та трансформатора.

• Тривалий термін служби устаткування пов'язані з відсутністю механічних елементів серед основних деталей конструкції.

• Безпечне підключення до електромережі за допомогою гвинтового тунельного клемника.

• Можна встановити вихідну напругу в діапазоні 210-230 В.



Підбирайте стабілізатори "Елекс" з урахуванням доступного функціоналу та переваг, властивих конкретним моделям.



Характеристики стабілізаторів "Елекс"

Інструкція до стабілізаторів "Елекс"



• Робоче навантаження на блок — від 2 до 100 кВт (від 2,1 до 108 кВА).

• Діапазон напруги регулювання — від 100 до 325 В. Докладніше дані вказані в інструкції до конкретної моделі.

• Кількість вхідних фаз електромережі — однофазні та трифазні.

• Номінальна сила струму від 10 до 150А.

• Споживання електроенергії обладнанням — 15-50 В/год.

• Гарантія виробника до 7 років, залежно від моделі.



Вибираючи стабілізатори, зверніть увагу на робоче навантаження. Якщо його виявиться недостатньо, станеться аварійне відключення живлення. До розрахованого значення додаємо 20%, які дозволяють компенсувати струми пуску. Стабілізатори "Елекс" з навантаженням від 2 до 10 кВт можна використовувати для захисту окремої техніки та квартири загалом. Моделі з великою потужністю застосовуються для захисту приватного домогосподарства, комерційних та промислових об'єктів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. За статистикою, кожен третій випадок виходу з ладу побутового електрообладнання викликаний перепадом напруги в електромережі.Причини їх виникнення різні — аварійна ситуація, низькоякісна проводка, обладнання підстанції, яке застаріло. Електроприлади нового покоління чутливі до змін параметрів мережі та зберігають стабільний робочий стан при відхиленні від норми не більше ніж на 10%. Підвищити безпеку обладнання можна за допомогою стабілізаторів напруги спеціальних пристроїв, які підтримують стабільні показники електромережі.Стабілізатори "Елекс" — це продукція українського виробника НВО "Елекс" із повним виробничим циклом. Налагоджено випуск виробів в Одесі, де також розташовуються дослідні та конструкторські відділи. Весь модельний ряд пройшов сертифікацію за існуючими національними стандартами та вимогами законодавства.Співробітники власного дослідницького інституту компанії продовжують розробку нових технологій для їх негайного впровадження у моделі, що випускаються. Це забезпечує можливість конкуренції з продукцією інших українських та європейських брендів, а іноді й перевершувати їх за характеристиками.Відгуки про стабілізатори напруги "Елекс", отримані від простих користувачів, професійних електриків та експертів у галузі електрообладнання, дозволяють сформувати список переваг продукції бренду:• Висока точність стабілізації — 1-3,5%.• Швидкодія — швидкість спрацьовування до 20 мс.• Вбудований байпас — перемикач для підключення ручного навантаження або відключення стабілізатора від електромережі.• Наявність багатофункціонального аналізатора для відстеження характеристик мережі та стану обладнання. Прочитати інформацію можна на екрані.• Тиристорні ключі виготовляються з використанням посилених матеріалів, оскільки вони схильні до зношування.• Управління мікроконтролерами.• Вбудований дросель на вході, який обмежує вплив струмів короткого замикання та відфільтровує імпульсні перешкоди.• Захист пристроїв від тривалих перевантажень, перенапруги та перегріву вбудованих силових ключів та трансформатора.• Тривалий термін служби устаткування пов'язані з відсутністю механічних елементів серед основних деталей конструкції.• Безпечне підключення до електромережі за допомогою гвинтового тунельного клемника.• Можна встановити вихідну напругу в діапазоні 210-230 В.Підбирайте стабілізатори "Елекс" з урахуванням доступного функціоналу та переваг, властивих конкретним моделям.Інструкція до стабілізаторів "Елекс" https://electrica-shop.com.ua/stabilizatori-napryazheniya-eleks надає інформацію щодо експлуатаційних характеристик:• Робоче навантаження на блок — від 2 до 100 кВт (від 2,1 до 108 кВА).• Діапазон напруги регулювання — від 100 до 325 В. Докладніше дані вказані в інструкції до конкретної моделі.• Кількість вхідних фаз електромережі — однофазні та трифазні.• Номінальна сила струму від 10 до 150А.• Споживання електроенергії обладнанням — 15-50 В/год.• Гарантія виробника до 7 років, залежно від моделі.Вибираючи стабілізатори, зверніть увагу на робоче навантаження. Якщо його виявиться недостатньо, станеться аварійне відключення живлення. До розрахованого значення додаємо 20%, які дозволяють компенсувати струми пуску. Стабілізатори "Елекс" з навантаженням від 2 до 10 кВт можна використовувати для захисту окремої техніки та квартири загалом. Моделі з великою потужністю застосовуються для захисту приватного домогосподарства, комерційних та промислових об'єктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію