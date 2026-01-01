Здобула три медалі на чемпіонаті Європи: у Луцьку важкоатлетка отримала грошову винагороду

Вікторію Литвинець. За спортивні досягнення їй вручили грошовий сертифікат.



У четвер, 29 жовтня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський зустрівся з важкоатлеткою Вікторією Литвинець та вручив спортсменці сертифікат на 30 тисяч гривень,



Вікторія Литвинець – майстриня спорту України міжнародного класу, багаторазова чемпіонка України та 19-разова рекордсменка України.





На чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що відбувся в Албанії,



«Пишаємось вашими досягненнями! Дякую за наполегливість, силу характеру та гідне представлення України й Луцька», – зазначив Андрій Разумовський під час зустрічі.

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