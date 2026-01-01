На Волині будуватимуть стадіон за понад 100 млн грн





Ще на етапі торгів місцеві медіа звернули увагу на цей дорогий план сумнівної нагальності у час війни. Голова Торчинської громади Юрій Кревський прокоментував



Інформація про тендер оприлюднена у системі публічних закупівель «Prozorro».



25 вересня 2026 року Торчинська селищна рада оголосила тендер на нове будівництво спорткомплексу на вулиці Незалежності. За проєктом це двохповерхова будівля площею понад 2,3 тис квадратних метра. Очікувана вартість – понад 97,4 мільйона гривень. За умовами, на будівництво відведено трохи більше року – до грудня 2027-го.



Насправді спорткомплекс будуватимуть не з нуля. Його запланували ще 2017 року з вартістю 26,5 мільйона гривень. У 2021 році проєкт реалізовували в рамках президентської програми «Велике будівництво» із кошторисом понад 29 мільйонів гривень. Тоді підряд на роботи виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», яке встигло освоїти понад 12,5 мільйона гривень. Втім за рішенням суду через зауваження Держаудитслужби договір із компанією у 2022 році розірвали, а будівництво заморозили. За інформацією держсистеми DREAM, наразі готовність об’єкта становить 31%.



Спорткомплекс, який селищна рада замовила під час нинішнього тендеру, – за переробленим проєктом.



У торгах взяла участь одна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд» з Ковельського району, яке запропонувало ціну на близько 30 тисяч дешевше від очікуваної ціни робіт – за 97,4 мільйона гривень. З ним Торчинська селищна рада підписала договір 28 жовтня. Із ПДВ вартість робіт сягнула майже 117 млн грн.



Як прокоментував журналісту «Сили правди» голова Торчинської громади Юрій Кревський, рішення про дороговартісне будівництво ухвалювали не в громаді. Мовляв, поштовхом стало відновлення роботи Державного фонду регіонального розвитку, що оголосив відбір проєктів.



«Центр ухвалення рішення по договору цього об’єкту саме зараз знаходиться не у Торчинській громаді. Нам було прямо сказано, що всі об’єкти, які в кого є на території недобудовані, які підходять під певні параметри, терміново готувати і подавати для відбору. Якби ми це не зробили, нас би звинуватили у бездіяльності», – розповів очільник громади.



За словами Юрія Кревського, торчинський проєкт пройшов відбір в області й у Києві, де й вирішили виділити на нове будівництво спорткомплексу близько 60 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні 10 млн грн з місцевого бюджету. Поки кошти від держави не надійшли.



«Якщо ви б мене запитали: «Як ви думаєте, чи ви його там збудуєте?». – На 99% я сумніваюсь. Чи вірю я, що ми отримаємо гроші? Реально – ні. Ми їх не отримаємо. Реальна історія – це коли надходять кошти і ми можемо ці кошти використовувати. Вони не надходять. Я переконаний, що до кінця цього року точно вони не надійдуть», – визнав Юрій Кревський.



Трикратне зростання вартості будівництва у порівнянні з 2021 роком голова громади пояснює подорожчанням матеріалів і зміною проєкту будівлі.



«Ми десь, напевно, більше як півроку займалися коригуванням проєктно-кошторисної документації. Багато що змінювалося в проєкті. Зокрема, доступність, сучасні вимоги для безпеки – укриття, ширина різних пройомів, підйомників і таке інше», – розповів очільник Торчинської громади .



За його словами, проєкт передбачає не просто комплекс для занять спортом: планують надавати ще реабілітаційні послуги, зокрема військовослужбовцям.



За інформацією держсистеми DREAM, новий комплекс також має вирішити проблему нестачі спортмайданчиків для проведення уроків фізкультури школярам. Проєктом передбачено зал для ігрових видів спорту і зал для занять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торчинська селищна рада провела тендер на нове будівництво спортивного комплексу. Договір вартістю понад 100 мільйонів гривень уклали з єдиним учасником торгів – місцевою фірмою «Волиньекобуд». Близько 60 млн передбачено, за словами голови громади, з Державного фонду регіонального розвитку. Спорткомплекс почали зводити до 2022 року.Ще на етапі торгів місцеві медіа звернули увагу на цей дорогий план сумнівної нагальності у час війни. Голова Торчинської громадипрокоментував «Силі правди» , що думає про цей проєкт.Інформація про тендер оприлюднена у системі публічних закупівель «Prozorro».25 вересня 2026 року Торчинська селищна рада оголосила тендер на нове будівництво спорткомплексу на вулиці Незалежності. За проєктом це двохповерхова будівля площею понад 2,3 тис квадратних метра. Очікувана вартість – понад 97,4 мільйона гривень. За умовами, на будівництво відведено трохи більше року – до грудня 2027-го.Насправді спорткомплекс будуватимуть не з нуля. Його запланували ще 2017 року з вартістю 26,5 мільйона гривень. У 2021 році проєкт реалізовували в рамках президентської програми «Велике будівництво» із кошторисом понад 29 мільйонів гривень. Тоді підряд на роботи виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», яке встигло освоїти понад 12,5 мільйона гривень. Втім за рішенням суду через зауваження Держаудитслужби договір із компанією у 2022 році розірвали, а будівництво заморозили. За інформацією держсистеми DREAM, наразі готовність об’єкта становить 31%.Спорткомплекс, який селищна рада замовила під час нинішнього тендеру, – за переробленим проєктом.У торгах взяла участь одна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд» з Ковельського району, яке запропонувало ціну на близько 30 тисяч дешевше від очікуваної ціни робіт – за 97,4 мільйона гривень. З ним Торчинська селищна рада підписала договір 28 жовтня. Із ПДВ вартість робіт сягнула майже 117 млн грн.Як прокоментував журналісту «Сили правди» голова Торчинської громади Юрій Кревський, рішення про дороговартісне будівництво ухвалювали не в громаді. Мовляв, поштовхом стало відновлення роботи Державного фонду регіонального розвитку, що оголосив відбір проєктів.«Центр ухвалення рішення по договору цього об’єкту саме зараз знаходиться не у Торчинській громаді. Нам було прямо сказано, що всі об’єкти, які в кого є на території недобудовані, які підходять під певні параметри, терміново готувати і подавати для відбору. Якби ми це не зробили, нас би звинуватили у бездіяльності», – розповів очільник громади.За словами Юрія Кревського, торчинський проєкт пройшов відбір в області й у Києві, де й вирішили виділити на нове будівництво спорткомплексу близько 60 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні 10 млн грн з місцевого бюджету. Поки кошти від держави не надійшли.«Якщо ви б мене запитали: «Як ви думаєте, чи ви його там збудуєте?». – На 99% я сумніваюсь. Чи вірю я, що ми отримаємо гроші? Реально – ні. Ми їх не отримаємо. Реальна історія – це коли надходять кошти і ми можемо ці кошти використовувати. Вони не надходять. Я переконаний, що до кінця цього року точно вони не надійдуть», – визнав Юрій Кревський.Трикратне зростання вартості будівництва у порівнянні з 2021 роком голова громади пояснює подорожчанням матеріалів і зміною проєкту будівлі.«Ми десь, напевно, більше як півроку займалися коригуванням проєктно-кошторисної документації. Багато що змінювалося в проєкті. Зокрема, доступність, сучасні вимоги для безпеки – укриття, ширина різних пройомів, підйомників і таке інше», – розповів очільник Торчинської громади .За його словами, проєкт передбачає не просто комплекс для занять спортом: планують надавати ще реабілітаційні послуги, зокрема військовослужбовцям.За інформацією держсистеми DREAM, новий комплекс також має вирішити проблему нестачі спортмайданчиків для проведення уроків фізкультури школярам. Проєктом передбачено зал для ігрових видів спорту і зал для занять.

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