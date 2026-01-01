Волинська підприємиця нелегально видобула піску на майже 2 мільйони гривень: як її покарали





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Як встановило слідство, жінка-підприємиця мала дозвіл від Держгеонадр на дослідження та розробку родовища піску «Мельниківське». Проте вона проігнорувала вимогу пройти оцінку впливу на довкілля і з жовтня 2025-го по квітень 2026-го року залучила важку спецтехніку — екскаватор, бульдозер та навантажувач.



За цей час на земельній ділянці у Велицькій громаді незаконно викопали понад 8,9 тисячі кубометрів піску, який потім продавали усім охочим.



Правоохоронці кваліфікували її дії за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі).



У вересні 2026-го року обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на те, що жінка раніше не була судима, щиро каялася, допомагала слідству та перерахувала 2,1 мільйона гривень на потреби Збройних Сил України, суд її затвердив.



Підприємиці призначили 2 роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання, встановивши 1 рік іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині підприємиця незаконно видобула піску майже на 1,9 мільйона гривень, але реального покарання за це не понесе. Суд призначив їй іспитовий строк після понад 2 мільйони гривень донату на Збройні Сили України.Про це «БУГу» стало відомо з вироку суду.Як встановило слідство, жінка-підприємиця мала дозвіл від Держгеонадр на дослідження та розробку родовища піску «Мельниківське». Проте вона проігнорувала вимогу пройти оцінку впливу на довкілля і з жовтня 2025-го по квітень 2026-го року залучила важку спецтехніку — екскаватор, бульдозер та навантажувач.За цей час на земельній ділянці у Велицькій громаді незаконно викопали понад 8,9 тисячі кубометрів піску, який потім продавали усім охочим.Правоохоронці кваліфікували її дії за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі).У вересні 2026-го року обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на те, що жінка раніше не була судима, щиро каялася, допомагала слідству та перерахувала 2,1 мільйона гривень на потреби Збройних Сил України, суд її затвердив.Підприємиці призначили 2 роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання, встановивши 1 рік іспитового строку.

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