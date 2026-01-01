Майно коледжу харчових технологій – у Луцькій громаді: що буде з приміщеннями та студентами





Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 29 жовтня, пише



Директорка закладу Леся Стешенко теж завітала у сесійну залу. Напередодні трудовий колектив проводив збори, де висловив занепокоєння щодо ситуації, яка відбувається із передачею майна. Але, каже жінка, їм пообіцяли: студентів не виженуть.



«Приміщення на Кафедральній, 12, ми використовуємо для освітньої діяльності. Там знаходиться 8 навчальних аудиторій, 2 лабораторії, майстерні слюсарів, ритмічна зала, складські приміщення і гаражі, де зберігаються автомобілі, що маємо на балансі. У цих квадратних метрах відбувається підготовка багатьох здобувачів освіти. У нас є звернення юридично закріпити ці приміщення за нами в безстроковій та безоплатній основі для проведення освітнього процесу», – каже керівниця.



Згодом секретар ради внесе зміну до рішення, де з'явиться пункт про те, щоб усі приміщення, де відбувається освітній процес, залишити на праві постійного користування за коледжем.



Що там з документами і чи дійсно обіцяне освітянам виконають?

депутат Андрій Лучик поцікавився, чо можна, згідно з законом, таку правку вносити.



«Ми зараз кажемо, що хочемо прописати в рішення право постійного користування цими приміщеннями коледжем харчових технологій. Але чи передбачене таке право в законодавстві? Чи все ж мають бути договірні відносини щодо оренди», – казав обранець.



Євгеній Лущакевич, очільник відділу управління комунальним майном, пояснює, мовляв, такого робити не можна. З його слів, спершу треба прийняти приміщення, далі внести їх у перелік другого типу, себто майна, яке можна потім здати в оренду без аукціону. Коли приміщення повноцінно будуть у власності громади, тоді ними й можна буде розпоряджатися.



Натомість Лучик зауважив: щодо цих приміщень було чимало питань ще під час засідання депутатської комісії.



«Зокрема, чи є усі правоустановчі документи на це майно, щодо права користування інших людей цим майном (чи є договори оренди), щодо земельної документації. Чи маєте ви відповіді на ці питання?» – питав обранець.



Проте й на сесії відповідей ніхто не отримав, бо ж, каже Лущакевич, зараз тільки надають згоду майно прийняти, а коли воно уже буде, тоді з'ясують всі нюанси. Оскільки питань було чимало Андрій Лучик запропонував доопрацювати цей проєкт рішення і повернутись до нього пізніше, коли усі деталі будуть відомі.



«Якщо говорити про те, що Луцька міська територіальна громада отримує багато майна, то це можна лише вітати. Ми обома руками за. Але, як завжди в таких випадках, є декілька «але». Про це я вже говорив у своєму запитанні. Є чимало запитань щодо користування цим майном, яке передається, зокрема щодо земельних ділянок, правовий статус яких не визначений, а також інших питань. Однак через таку невизначеність ми не можемо просто купувати кота в мішку. Тому закликаю повернутися до цього питання трохи пізніше», – резюмував депутат.



Але на таку пропозицію не відреагували й голосували за теке рішення, яке й було на сесії.



Заспокоювати освітян взялась депутатка від фракції «Європейська солідарність» Алла Доманська.



«Є підстави вважати, що, можливо, нам не вдасться проголосувати за зміну Андрія Руслановича або ж законодавство взагалі не дозволяє нам цього зробити. Принаймні, саме про це сказав Євгеній Вікторович. Я не заперечую, що ми будемо дотримуватися цих вимог. Власне, я виступаю, щоб запевнити вас: якщо зараз законодавчо недоцільно ухвалювати таке рішення, то на наступних етапах прийняття цих приміщень Луцькою міською радою ми сприятимемо розвитку та функціонуванню вашого закладу. Ми зацікавлені в тому, щоб він продовжив роботу, а також у тому, щоб спільно шукати шляхи співпраці й розвитку – як для закладу, так і для Старого міста та Луцької громади загалом».



Своєю чергою депутатка Алла Надточій наполягала, аби освітній заклад отримав усі приміщення, а не лише ті, де відбувається освітній процес. Проте таку ініціативу не підтримали.



Що ж буде далі з майном, яке місто планує отримати? Обранцям пообіцяли провести день депутата та показати увесь комплекс споруд, який передають, адже під крило громади йде не тільки коледж, а й низка інших об'єктів. Проте історія із долею квадратних метрів, якими користується коледж, лишається відкритою.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приміщення волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій, що в Старому місті, фактично під стінами замку, має відійти з обласної власності у власність Луцької громади. Тепер місто хазяйнуватиме там. Проте освітянам пообіцяли, що не чіпатимуть квадратні метри, якими користуються студенти для навчання, хоч без нюансів у цій історії не обійшлося.Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 29 жовтня, пише "Конкурент" Директорка закладутеж завітала у сесійну залу. Напередодні трудовий колектив проводив збори, де висловив занепокоєння щодо ситуації, яка відбувається із передачею майна. Але, каже жінка, їм пообіцяли: студентів не виженуть.«Приміщення на Кафедральній, 12, ми використовуємо для освітньої діяльності. Там знаходиться 8 навчальних аудиторій, 2 лабораторії, майстерні слюсарів, ритмічна зала, складські приміщення і гаражі, де зберігаються автомобілі, що маємо на балансі. У цих квадратних метрах відбувається підготовка багатьох здобувачів освіти. У нас є звернення юридично закріпити ці приміщення за нами в безстроковій та безоплатній основі для проведення освітнього процесу», – каже керівниця.Згодом секретар ради внесе зміну до рішення, де з'явиться пункт про те, щоб усі приміщення, де відбувається освітній процес, залишити на праві постійного користування за коледжем.Що там з документами і чи дійсно обіцяне освітянам виконають?депутатпоцікавився, чо можна, згідно з законом, таку правку вносити.«Ми зараз кажемо, що хочемо прописати в рішення право постійного користування цими приміщеннями коледжем харчових технологій. Але чи передбачене таке право в законодавстві? Чи все ж мають бути договірні відносини щодо оренди», – казав обранець., очільник відділу управління комунальним майном, пояснює, мовляв, такого робити не можна. З його слів, спершу треба прийняти приміщення, далі внести їх у перелік другого типу, себто майна, яке можна потім здати в оренду без аукціону. Коли приміщення повноцінно будуть у власності громади, тоді ними й можна буде розпоряджатися.Натомість Лучик зауважив: щодо цих приміщень було чимало питань ще під час засідання депутатської комісії.«Зокрема, чи є усі правоустановчі документи на це майно, щодо права користування інших людей цим майном (чи є договори оренди), щодо земельної документації. Чи маєте ви відповіді на ці питання?» – питав обранець.Проте й на сесії відповідей ніхто не отримав, бо ж, каже Лущакевич, зараз тільки надають згоду майно прийняти, а коли воно уже буде, тоді з'ясують всі нюанси. Оскільки питань було чимало Андрій Лучик запропонував доопрацювати цей проєкт рішення і повернутись до нього пізніше, коли усі деталі будуть відомі.«Якщо говорити про те, що Луцька міська територіальна громада отримує багато майна, то це можна лише вітати. Ми обома руками за. Але, як завжди в таких випадках, є декілька «але». Про це я вже говорив у своєму запитанні. Є чимало запитань щодо користування цим майном, яке передається, зокрема щодо земельних ділянок, правовий статус яких не визначений, а також інших питань. Однак через таку невизначеність ми не можемо просто купувати кота в мішку. Тому закликаю повернутися до цього питання трохи пізніше», – резюмував депутат.Але на таку пропозицію не відреагували й голосували за теке рішення, яке й було на сесії.Заспокоювати освітян взялась депутатка від фракції «Європейська солідарність»«Є підстави вважати, що, можливо, нам не вдасться проголосувати за зміну Андрія Руслановича або ж законодавство взагалі не дозволяє нам цього зробити. Принаймні, саме про це сказав Євгеній Вікторович. Я не заперечую, що ми будемо дотримуватися цих вимог. Власне, я виступаю, щоб запевнити вас: якщо зараз законодавчо недоцільно ухвалювати таке рішення, то на наступних етапах прийняття цих приміщень Луцькою міською радою ми сприятимемо розвитку та функціонуванню вашого закладу. Ми зацікавлені в тому, щоб він продовжив роботу, а також у тому, щоб спільно шукати шляхи співпраці й розвитку – як для закладу, так і для Старого міста та Луцької громади загалом».Своєю чергою депутатканаполягала, аби освітній заклад отримав усі приміщення, а не лише ті, де відбувається освітній процес. Проте таку ініціативу не підтримали.Що ж буде далі з майном, яке місто планує отримати? Обранцям пообіцяли провести день депутата та показати увесь комплекс споруд, який передають, адже під крило громади йде не тільки коледж, а й низка інших об'єктів. Проте історія із долею квадратних метрів, якими користується коледж, лишається відкритою.Нагадаємо, Луцькій міській територіальній громаді вирішили передати у власність низку об’єктів нерухомості , серед яких будівля Волинської обласної філармонії, аптека-музей, гаражі, нежитлові приміщення та споруда фонтану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію