Де купити живу рибу в Луцьку та скільки вона коштує





Журналісти



На Центральному ринку рибу продають у кількох торгових точках. Зокрема, короп із Шепеля коштує 260 гривень за кілограм, а карась — 190 гривень.



На іншій торговій точці Центрального ринку продають рибу із Садового. Тут є карасі різного розміру: дрібніші коштують 160 гривень за кілограм, середні — 170 гривень, а більші — 180 гривень.



На Завокзальному ринку ціни на рибу приблизно такі самі. За словами продавців, рибу привозять, зокрема, із Садового та Горохівського району. Окрім коропа й карася, тут можна придбати щуку по 300 гривень за кілограм.



На окремих торгових точках покупцям також пропонують почистити придбану рибу.



«Вартість чищення залежить від риби. Меншу чистимо за 30 гривень, а коропа чи карася — за 40 гривень за одну рибину», — розповіла продавчиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька жива риба вартує від 150 до 260 гривень. На Завокзальному можна навіть придбати щуку. На окремих торгових точках покупцям також пропонують почистити придбану рибу.Журналісти ВСН побували на Центральному та Завокзальному ринках Луцька й дізналися, скільки коштує жива риба наприкінці жовтня.На Центральному ринку рибу продають у кількох торгових точках. Зокрема, короп із Шепеля коштує 260 гривень за кілограм, а карась — 190 гривень.На іншій торговій точці Центрального ринку продають рибу із Садового. Тут є карасі різного розміру: дрібніші коштують 160 гривень за кілограм, середні — 170 гривень, а більші — 180 гривень.На Завокзальному ринку ціни на рибу приблизно такі самі. За словами продавців, рибу привозять, зокрема, із Садового та Горохівського району. Окрім коропа й карася, тут можна придбати щуку по 300 гривень за кілограм.На окремих торгових точках покупцям також пропонують почистити придбану рибу.«Вартість чищення залежить від риби. Меншу чистимо за 30 гривень, а коропа чи карася — за 40 гривень за одну рибину», — розповіла продавчиня.

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