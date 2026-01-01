Справа «Снігової королеви»: судитимуть депутата Луцької міськради





Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України 29 жовтня.



Нагадаємо, що підозри у цій справі отримали двоє обранців міськради – Роман Бондарук та Микола Федік. Обоє згодом



За даними слідства, двоє депутатів Волинської обласної ради, які очолюють депутатські фракції, змовилися з двома депутатами Луцької міської ради, також керівниками фракцій, щоб отримати гроші від користувача земельної ділянки в Луцьку — колишнього народного депутата України.



Із загальної суми 110 тисяч доларів мали отримати учасники схеми та інші депутати обласної ради, ще 30 тисяч доларів призначалися двом керівникам депутатських фракцій Луцької міської ради.



За ці кошти фігуранти мали сприяти ухваленню рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. Слідство задокументувало передавання та отримання частини грошей, а також їх розподіл між підозрюваними.



Крім того, за даними НАБУ, депутат Волинської обласної ради у змові з двома депутатами Луцької міської ради просив у того самого користувача земельної ділянки ще 3 тисячі доларів. За це фігуранти обіцяли забезпечити ухвалення рішень, необхідних для будівництва 14 житлових будинків у Луцьку.



У НАБУ нагадали, що злочин викрили в грудні 2025 року. У квітні та серпні 2026 року фігурантам повідомили про нові підозри.



Як раніше повідомлялося, Волиньрада





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одного з депутатів Луцької міської ради судитимуть за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. За даними слідства, загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали від користувача земельної ділянки, становила 140 тисяч доларів.Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України 29 жовтня.Нагадаємо, що підозри у цій справі отримали двоє обранців міськради –та. Обоє згодом склали депутатські мандати.За даними слідства, двоє депутатів Волинської обласної ради, які очолюють депутатські фракції, змовилися з двома депутатами Луцької міської ради, також керівниками фракцій, щоб отримати гроші від користувача земельної ділянки в Луцьку — колишнього народного депутата України.Із загальної суми 110 тисяч доларів мали отримати учасники схеми та інші депутати обласної ради, ще 30 тисяч доларів призначалися двом керівникам депутатських фракцій Луцької міської ради.За ці кошти фігуранти мали сприяти ухваленню рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. Слідство задокументувало передавання та отримання частини грошей, а також їх розподіл між підозрюваними.Крім того, за даними НАБУ, депутат Волинської обласної ради у змові з двома депутатами Луцької міської ради просив у того самого користувача земельної ділянки ще 3 тисячі доларів. За це фігуранти обіцяли забезпечити ухвалення рішень, необхідних для будівництва 14 житлових будинків у Луцьку.У НАБУ нагадали, що злочин викрили в грудні 2025 року. У квітні та серпні 2026 року фігурантам повідомили про нові підозри.Як раніше повідомлялося, Волиньрада відмовилась скасувати рішення щодо «Снігової королеви», через які НАБУ відкрило кримінал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію