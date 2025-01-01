Гастрит і печія: профілактика та лікування





Як лікують гастрит та печію

Якщо проблема виникла, можуть використовуватись:





медикаментозна терапія — лікар може призначити антациди, інгібітори протонної помпи або антибіотики;

спеціальна дієта — у період загострення рекомендується щадний раціон, що включає каші, супи, нежирне м’ясо, кисломолочні продукти та відварені овочі;

відмова від шкідливих звичок — виключення алкоголю, куріння та надмірного вживання кави;

корекція способу життя — уникнення стресів, дотримання режиму сну та фізична активність;

контроль ваги — надлишкова маса тіла може сприяти підвищенню внутрішньочеревного тиску та посиленню рефлюксу.



Якщо симптоми не зникають або посилюються, необхідно отримати консультацію гастроентеролога для правильного підбору лікування.



Як профілактувати виникнення гастриту та печії

Щоб не допустити розвитку цих станів, необхідно:



Дотримуватися правильного харчування. Варто уникати жирної, гострої, смаженої їжі, а також продуктів, які подразнюють слизову оболонку шлунка. Краще віддавати перевагу вареним, тушкованим або запеченим стравам.

Харчуватися регулярно. Пропуски прийомів їжі та переїдання можуть негативно впливати на стан шлунка. Оптимальний режим — 4–5 разів на день невеликими порціями.

Уникати газованих напоїв та алкоголю. Вони можуть пошкоджувати слизову оболонку шлунка, підвищувати кислотність і провокувати розвиток гастриту.

Обмежити вживання кави та міцного чаю. Ці напої стимулюють вироблення шлункового соку, що може посилювати подразнення слизової.

Не приймати ліки безконтрольно. Деякі препарати (наприклад, НПЗЗ) можуть пошкоджувати слизову шлунка, тому їх слід приймати лише за рекомендацією лікаря.



Гастрит і печія — серйозні стани, які потребують уваги та правильного підходу до лікування. Дотримання профілактичних заходів і вчасне звернення до лікаря допоможуть уникнути ускладнень та зберегти здоров’я шлунка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Гастрит і печія — це поширені проблеми шлунково-кишкового тракту, які можуть суттєво знижувати якість життя. Запалення слизової оболонки шлунка, тобто гастрит, можуть спричинити неправильне харчування, інфекція Helicobacter pylori, стрес або вживання деяких медикаментів. Печію називають відчуття печіння за грудиною, яке виникає через потрапляння шлункового соку до стравоходу, що часто є наслідком гастриту або рефлюксної хвороби. Обидва стани можуть спричиняти дискомфорт, біль, нудоту та інші неприємні симптоми. Найкращий спосіб уникнути цих проблем — дотримуватися профілактичних заходів, які допомагають підтримувати здоров'я шлунка. А якщо гастрит і печія вже виникли, важливо правильно підібрати лікування, щоб не допустити ускладнень (так, від печії гарно допомагає Нольпаза , а від гастриту слід приймати ліки, які знижують продукцію соляної кислоти).Якщо проблема виникла, можуть використовуватись:Якщо симптоми не зникають або посилюються, необхідно отримати консультацію гастроентеролога для правильного підбору лікування.Щоб не допустити розвитку цих станів, необхідно:Гастрит і печія — серйозні стани, які потребують уваги та правильного підходу до лікування. Дотримання профілактичних заходів і вчасне звернення до лікаря допоможуть уникнути ускладнень та зберегти здоров’я шлунка.

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