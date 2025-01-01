Рівняємо зуби: де у Луцьку поставити брекети чи елайнери





Щоб розібратися в цьому питанні детальніше, журналісти ВолиньPost поспілкувалися з Оленою Єрмаковою – керівницею, засновницею і співвласницею



Олена розповіла у чому головні відмінності між брекетами та елайнерами, кому підходить той чи інший варіант і як зробити правильний вибір.



Брекети чи елайнери: порівнюємо основні аспекти

Брекети – це металеві, керамічні або сапфірові “замочки”, які кріпляться до зубів і з’єднуються спеціальною дугою. Вона поступово змінює своє положення, вирівнюючи зубний ряд. Їх встановлюють на певний період і пацієнт не може зняти брекети самостійно.



Елайнери – набір прозорих кап, виготовлених з полікарбонату, які щільно облягають зуби та чинять на них слабкий тиск. Таким чином кожна наступна капа, яку носить людина, змінює положення її зубів, виправляючи дефекти. Елайнери можна знімати під час їжі, чистки зубів та інших гігієнічних процедур для ротової порожнини.



Олена Єрмакова розповідає, що у випадку з брекетами лікар має повний контроль над процесом виправлення зубного ряду. Вони фіксуються на зубах і працюють безперервно упродовж встановленого терміну. Це хороший вибір для погано організованих людей. Наприклад – підлітків.





З елайнерами ситуація інша: знімати дозволено, проте ненадовго. Пацієнт повинен їх носити 20-22 години на добу. Інакше лікування може затягнутися або не дати очікуваних результатів. Тому обирати цей варіант варто лише у випадку неухильного дотримання правил.



Очевидно, що багатьох потенційних клієнтів стоматології Єрмакових турбує питання особистого комфорту під час ортодонтичного лікування. Директорка клініки зазначає, що з елайнерами може бути трішки зручніше, оскільки їх можна знімати під час їжі та для чистки зубів. Доглядати за капою також нескладно: достатньо промивати водою.



При носінні брекетів потрібно більш прискіпливо слідкувати за гігієною рота та зубів, оскільки залишки їжі можуть накопичуватися у металевих конструкціях і приноситимуть дискомфорт. Щоб цього уникнути, Олена радить завжди мати при собі спеціальну зубну щітку та йоршик.





Сучасне лікування у стоматології Єрмакових: все, для комфорту пацієнта

“Для нас вкрай важливо, щоб клієнт почувався впевнено та не боявся лікувати зуби, попри можливу складність процесу. Ми зібрали дуже круту команду, у нас провідне обладнання і наш сервіс – це про підтримку, допомогу та розуміння, а не про засудження та критику”, – розповідає Олена, коли ми запитуємо про надання послуг у її клініці.



Разом зі своїм чоловіком та головним лікарем Стоматології Єрмакових Романом вони створили лікувальний заклад за всіма канонами найкращих практик у сфері. Допоміг їм справжній гуру своєї справи – професор Ярослав Заблоцький. Поряд із цим – понад 15 років особистого досвіду, який подружжя здобуло, лікуючи людей та постійно вкладаючи ресурси у підвищення власної кваліфікації.



Сьогодні у клініці надають повний спектр стоматологічних послуг. Тут немає універсальних фахівців, які виконують все: від чистки до імплантації. Натомість для кожного типу лікування передбачено по декілька профільних спеціалістів.







Також клініку забезпечно новим обладнанням та зокрема – власним комп’ютерним томографом, що дозволяє виконувати необхідні діагностичні дослідження в одному місці. Значну увагу Олена та Роман приділяють і навчанню своєї команди. Для лікарів важливо, щоб кожен їхній пацієнт почувався впевнено та не боявся процедур. Для цього вони створили відповідну атмосферу.



”Чого ти тоді не прийшов?”, “Як ти до такого докотився?”, “Треба було звернутися раніше”, – такі вислови для нас недоречні. Якщо людина пропустила візит, значить у неї були на це причини: або час, або кошти, або сімейні обставини. Ми в жодному разі не маємо право показувати свої негативні емоції і як власники дуже контролюємо ці моменти, працюємо з лікарями та персоналом, аби пацієнт не відчував дискомфорту. Ми не засуджуємо, а лікуємо, допомагаємо та піклуємося”, – акцентує Олена Єрмакова.





Елайнери чи брекети – індивідуальний вибір кожного

Зі слів керівниці клініки немає однозначної відповіді, що краще – елайнери чи брекети. Кожен із видів лікування має свої переваги та може по-різному підходити конкретному пацієнту.



Не враховуючи складних деформацій зубного ряду, не існує випадків, коли б людині потрібні були виключно брекети або тільки елайнери. Кожен метод корекції ефективно працює. Деталі залежать лише від запиту самого клієнта.



“Людина під час вибору повинна сама зважити всі “за” та “проти”. Вона має врахувати свої звички, характер, уподобання, спосіб життя. Подумати, що важливо саме для неї – легкість у догляді, естетика, вартість чи, може, максимальна незалученість у процес? Лікар не повинен наполягати на тому чи тому варіанті, але його завдання – пояснити пацієнту всі нюанси кожного з них. І саме так ми і працюємо”, – говорить Олена Єрмакова.





Щодо вартості встановлення брекетів чи елайнерів, однозначної відповіді бути також не може. Оскільки є різні виробники коригуючих пристроїв та широкий спектр модифікацій, які можуть суттєво відрізнятися в ціні.



“Кожна клініка має свою цінову політику, користується тими торговими марками, у яких вона впевнена. Тож говорити про конкретні ціни – недоцільно. Щоб дізнатися вартість – варто прийти на консультацію. Ми все покажемо, розкажемо, розтлумачимо”, – резюмувала керівниця стоматології.



Записатися на консультацію до спеціалістів стоматології Єрмакових можна за номером +38 095 401 66 31 або ж завітавши за адресою: місто Луцьк, вулиця Шопена, 22а.



Сайт:

Instagram:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сучасна ортодонтія пропонує два основні варіанти вирівнювання зубів – за допомогою брекетів та елайнерів. Обидва методи мають свої переваги й недоліки. Але що обрати?Щоб розібратися в цьому питанні детальніше, журналістипоспілкувалися з– керівницею, засновницею і співвласницею Стоматології Єрмакових . На ринку ця клініка вже понад 15 років.Олена розповіла у чому головні відмінності між брекетами та елайнерами, кому підходить той чи інший варіант і як зробити правильний вибір.Брекети – це металеві, керамічні або сапфірові “замочки”, які кріпляться до зубів і з’єднуються спеціальною дугою. Вона поступово змінює своє положення, вирівнюючи зубний ряд. Їх встановлюють на певний період і пацієнт не може зняти брекети самостійно.Елайнери – набір прозорих кап, виготовлених з полікарбонату, які щільно облягають зуби та чинять на них слабкий тиск. Таким чином кожна наступна капа, яку носить людина, змінює положення її зубів, виправляючи дефекти. Елайнери можна знімати під час їжі, чистки зубів та інших гігієнічних процедур для ротової порожнини.Олена Єрмакова розповідає, що у випадку з брекетами лікар має повний контроль над процесом виправлення зубного ряду. Вони фіксуються на зубах і працюють безперервно упродовж встановленого терміну. Це хороший вибір для погано організованих людей. Наприклад – підлітків.З елайнерами ситуація інша: знімати дозволено, проте ненадовго. Пацієнт повинен їх носити 20-22 години на добу. Інакше лікування може затягнутися або не дати очікуваних результатів. Тому обирати цей варіант варто лише у випадку неухильного дотримання правил.Очевидно, що багатьох потенційних клієнтів стоматології Єрмакових турбує питання особистого комфорту під час ортодонтичного лікування. Директорка клініки зазначає, що з елайнерами може бути трішки зручніше, оскільки їх можна знімати під час їжі та для чистки зубів. Доглядати за капою також нескладно: достатньо промивати водою.При носінні брекетів потрібно більш прискіпливо слідкувати за гігієною рота та зубів, оскільки залишки їжі можуть накопичуватися у металевих конструкціях і приноситимуть дискомфорт. Щоб цього уникнути, Олена радить завжди мати при собі спеціальну зубну щітку та йоршик.“Для нас вкрай важливо, щоб клієнт почувався впевнено та не боявся лікувати зуби, попри можливу складність процесу. Ми зібрали дуже круту команду, у нас провідне обладнання і наш сервіс – це про підтримку, допомогу та розуміння, а не про засудження та критику”, – розповідає Олена, коли ми запитуємо про надання послуг у її клініці.Разом зі своїм чоловіком та головним лікарем Стоматології Єрмакових Романом вони створили лікувальний заклад за всіма канонами найкращих практик у сфері. Допоміг їм справжній гуру своєї справи – професор Ярослав Заблоцький. Поряд із цим – понад 15 років особистого досвіду, який подружжя здобуло, лікуючи людей та постійно вкладаючи ресурси у підвищення власної кваліфікації.Сьогодні у клініці надають повний спектр стоматологічних послуг. Тут немає універсальних фахівців, які виконують все: від чистки до імплантації. Натомість для кожного типу лікування передбачено по декілька профільних спеціалістів.Також клініку забезпечно новим обладнанням та зокрема – власним комп’ютерним томографом, що дозволяє виконувати необхідні діагностичні дослідження в одному місці. Значну увагу Олена та Роман приділяють і навчанню своєї команди. Для лікарів важливо, щоб кожен їхній пацієнт почувався впевнено та не боявся процедур. Для цього вони створили відповідну атмосферу.”Чого ти тоді не прийшов?”, “Як ти до такого докотився?”, “Треба було звернутися раніше”, – такі вислови для нас недоречні. Якщо людина пропустила візит, значить у неї були на це причини: або час, або кошти, або сімейні обставини. Ми в жодному разі не маємо право показувати свої негативні емоції і як власники дуже контролюємо ці моменти, працюємо з лікарями та персоналом, аби пацієнт не відчував дискомфорту. Ми не засуджуємо, а лікуємо, допомагаємо та піклуємося”, – акцентує Олена Єрмакова.Зі слів керівниці клініки немає однозначної відповіді, що краще – елайнери чи брекети. Кожен із видів лікування має свої переваги та може по-різному підходити конкретному пацієнту.Не враховуючи складних деформацій зубного ряду, не існує випадків, коли б людині потрібні були виключно брекети або тільки елайнери. Кожен метод корекції ефективно працює. Деталі залежать лише від запиту самого клієнта.“Людина під час вибору повинна сама зважити всі “за” та “проти”. Вона має врахувати свої звички, характер, уподобання, спосіб життя. Подумати, що важливо саме для неї – легкість у догляді, естетика, вартість чи, може, максимальна незалученість у процес? Лікар не повинен наполягати на тому чи тому варіанті, але його завдання – пояснити пацієнту всі нюанси кожного з них. І саме так ми і працюємо”, – говорить Олена Єрмакова.Щодо вартості встановлення брекетів чи елайнерів, однозначної відповіді бути також не може. Оскільки є різні виробники коригуючих пристроїв та широкий спектр модифікацій, які можуть суттєво відрізнятися в ціні.“Кожна клініка має свою цінову політику, користується тими торговими марками, у яких вона впевнена. Тож говорити про конкретні ціни – недоцільно. Щоб дізнатися вартість – варто прийти на консультацію. Ми все покажемо, розкажемо, розтлумачимо”, – резюмувала керівниця стоматології.Сайт: https://yermakov.com.ua/ Instagram: https://www.instagram.com/yermakov.com.ua/

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію