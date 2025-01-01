Інновації та стабільність: «МХП-Баффало» з Волині – лідер у розвитку тваринництва в Україні

Руслан Паш’ян, директор «МХП-Баффало»

Сергій Лихач, керуючий дільницею, запропонував виготовити мобільну годівницю зі спеціальним коридором для телят

Тарас Ганюк, молодий фахівець, працює зоотехніком на підприємстві та навчається в університеті у Львові

Абердин-ангуси, шароле, симентали, герефорди, лімузини та волинська м’ясна – першокласні м'ясні породи великої рогатої худоби, які розводять фахівці найбільшого в Україні за кількістю поголів’я спеціалізованого підприємства «МХП-Баффало», яке входить до Західного Хабу МХП. З Волині високоякісну продукцію експортують у Єгипет, Ліван, Узбекистан, Молдову, Йорданію та Саудівську Аравію.Підприємство є частиною міжнародної компанії МХП, яка стабільно працює, збільшуючи виробничі потужності, сплачуючи багатомільйонні податки й розвиваючи економічні показники України. У МХП в цілому і на підприємстві зокрема дбають про всебічний розвиток працівників, надаючи виняткові можливості для молодих фахівців та студентів. А ще – незмінно тримають марку лідерів у галузі агро та харчових технологій, запроваджуючи інновації в харчовій і кулінарній промисловості, спрямовані на становлення сучасної культури харчування в Україні.Про основні виклики та рішення «МХП-Баффало» розповів директор підприємства– Звісно. Наше підприємство – це бізнес, що працює на стійкість економіки України. І ми маємо чим пишатися. Загалом Західний Хаб МХП разом з елеваторами, які розташовані в західних областях України, у 2024 році перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 401 мільйон гривень податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 22% більше, ніж позаторік.Податки підприємства «МХП-Баффало» у 2024 році склали близько 27,9 мільйона гривень.Загалом же минулого року компанія МХП сплатила 7,6 мільярда гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком.– Продумана стратегія і люди. Ще раз наголошу, що у МХП дуже вкладаємося у розвиток наших фахівців та пишаємося їхніми результатами. Ці здобутки бачимо не лише всередині компаній, але й отримуємо визнання ззовні.Нещодавно завершився наш внутрішній конкурс Dream Farm 2.0, і наша ферма у Нічогівці – серед переможців! Команда виборола перше місце у номінації «Краща ферма з вирощування ремонтного молодняку ВРХ». І тут нічого дивного, бо за рік ферма вийшла в лідери, а її працівники за цей період змогли значно покращити результати.Наприкінці минулого року наше підприємство «МХП-Баффало» приймало гостей: представників Волинської облдержадміністрації, агродепартаментів та науковців Національної академії аграрних наук України, керівників фермерських господарств. Цю зустріч організували з нагоди 30-річчя виведення волинської м’ясної породи ВРХ, яку ми досі вирощуємо і цінуємо на «МХП-Баффало».У межах заходу працівники нашого підприємства отримали відзнаки за внесок у розвиток галузі м’ясного скотарства. Це фахівці нашого підприємства: керуючі дільницямита, керівник дільниці виробництва кормівАби людям працювалося комфортно, постійно дбаємо про належні умови праці. Зокрема, побудували новий офіс поблизу ферми в Старосіллі. Там зробили обладнані офісні приміщення для комфортної роботи працівників.– На фермі в Нічогівці Луцького району ми завершили будівництво комплексу приміщень для утримання першокласних бугаїв-плідників. Локація розрахована та адаптована для одночасного перебування близько 40 голів.Вийшов дуже якісний комплекс, ми пишаємося цією роботою. Приміщення відповідає найвищим стандартам та забезпечуватиме необхідні показники щодо якості утримання тварин.Також у Нічогівці продовжуємо будівництво побутового приміщення для працівників-тваринників. Там передбачили все необхідне для забезпечення комфорту працівників: кімната для відпочинку, туалети, душові. Окрім того, буде комфортне приміщення для харчування працівників.Ми постійно працюємо над тим, щоб тримати належний рівень результативності та покращувати його. Одним із важливих для нас якісних показників є середньодобовий приріст ваги у тварин. Завдяки відповідному добре продуманому раціону та відмінним умовам утримання поголів’я нам вдається досягати позитивних результатів.Також ми постійно працюємо над покращенням генофонду, тому уже другий рік поспіль у Литві купуємо бичків тих порід, які ми вирощуємо.У 2023 та у 2024 роках ми купили по 12 бичків. Зараз з Європи дуже важко завозити худобу, зокрема й через війну в Україні. Проте ми робимо все можливе аби подолати всі перешкоди.На підприємстві ми ретельно ведемо племінну справу і зараз почали активно застосовувати штучне запліднення, щоб чітко відслідковувати і відбирати кращий генофонд, оскільки це один із важливих аспектів ведення племінної справи.Торік ми закупили кілька представників хороших порід: герифордів, ангусів, шароле, лимузинів. Надалі засобами штучного осіменіння будемо виводити й розвивати потомство. Таким чином ми працюємо також над якістю маточного поголів'я.– Маточне поголів'я становить – 2 264 тварини. Загалом ми утримуємо понад 5000 голів. Наразі маємо 15 стад, але плануємо вести роботу щодо їх укрупнення.Також беремо на відгодівлю в цьому році бичків молочних порід. Ми провели дослідження й необхідні підрахунки, тож переконалися, що це буде економічно доцільно.– Ми самостійно заготовлюємо силос, сіно, солому. Частково вирощуємо самі, частково закуповуємо білкову групу. Кукурудзу тварини у нас споживають у вигляді корнажу.Торік ми реалізували інноваційну ідею, яка виникла у нашого фахівця, – розробили й виготовили нові значно ефективніші годівниці для тварин. Вона виявилася надзвичайно успішна і ми прийняли рішення її масштабувати. Загалом ми вже зр’єобили 15 штук.До слова, в компанії підтримують ініціативи працівників. У нас є проєкт «Банк ідей», куди кожен може подати свою ідею та отримати фінансову винагороду у випадку її реалізації. Таким чином вже не одне нововведення зʼявилося на підприємстві.– Для телят, які народжуються на природі й часто потребують додаткового збалансованого харчування, керуючий дільницею у селі Красноволя Сергій Лихач запропонував виготовити на базі гужового транспорту мобільну годівницю зі спеціальним коридором. Її об’єм становить 1000-1200 кілограмів кормів, а розрахована вона на 18-20 голів.На ринку України ми не знайшли таких аналогів, а за кордоном схожа за конструкцією годівниця французької компанії коштує понад чотири тисячі євро. Тому ми вирішили виготовити її своїми силами, а далі успішно масштабували на все підприємство.Окрім того, ми розробили великі годівниці із сіном для корів. На сьогодні таких маємо шість штук. Туди поміщається 5-6 великих тюків сіна.– Люди - наш головний актив. Ми вибудовуємо співпрацю так, щоб кожен відчував впевненість, був захищеним, бачив як він може розвиватися в компанії, розумів свій внесок у досягненні спільних цілей. Пропонуємо багато можливостей для студентів та молоді, людей, які вирішили перекваліфікуватися й опанувати новий для них фах у галузі тваринництва.У нас можна будувати карʼєру і студентам, і жінкам у стереотипно чоловічих професіях. Наприклад у селі Боровичі Колківської громади керуючою дільницею працює 24-річна Анна Чорненька. Вона працює на «МХП-Баффало» ось уже понад п’ять років, має у підпорядкуванні дев’ять працівників, а поголів'я на її дільниці становить 770 голів. Ветеринарну вищу освіту вона здобувала уже працюючи у нас на фермі, адже ми на підприємстві створюємо умови для молодих фахівців, щоб вони могли і навчатись і працювати.Ще один наш молодий фахівецьобрав професію зоотехніка. Працює за спеціальністю на підприємстві та навчається у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.Як бачите, ми активно залучаємо молоді таланти та надаємо можливість для дуальної форми навчання.Нових працівників залюбки навчаємо та допомагаємо освоїтись, розвиватись. Буває, що допомагаємо з працевлаштуванням на інших підприємствах МХП.Загалом маємо дуже стабільний штат працівників. Люди цінують можливості, задоволені рівнем заробітної плати та умовами, які створює компанія.– Звісно. Ми переконалися, що наші підходи у веденні бізнесу працюють. Тож ведемо справу чесно, перевіреними методами, з довірою до партнерів та працівників.Ми активно підтримуємо та впроваджуємо соціальні проєкти на Волині. Розвиваємо партнерські відносини з місцевими громадами. Ключовими напрямами є підтримка місцевих закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту, а також допомога малозахищеним групам населення.«МХП-Баффало» постійно долучається до реалізації ініціатив Фонду «МХП – Громаді», зокрема, грантових конкурсів «Час діяти, Україно!» та «Роби своє», соціальних та екологічних проєктів.