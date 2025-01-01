Кухні та офісні меблі у Луцьку: на що звертати увагу, щоб не пошкодувати





Як не помилитися з виробником? На що звертати увагу, обираючи матеріали? Які сучасні рішення пропонують фахівці? Про це ми поспілкувалися з дизайнером та керівником шоуруму меблевої компанії «Markson» Дмитром Коротинським.



Матеріали: красиві ззовні та надійні всередині

За словами Дмитра, найперше, на що звертають увагу клієнти, – зовнішній вигляд конструкцій та матеріалів. Але реальна якість меблів визначається тим, що приховано всередині.



«Ззовні панелі можуть бути максимально схожими, але внутрішнє наповнення – дуже різне. Найпоширеніший і найдоступніший варіант – ДСП. Він достатньо міцний, але не надто стійкий до вологи. Альтернатива МДФ, який має більш щільну структуру та надійне покриття», – пояснив фахівець.



Дмитро Коротинський



Ще один варіант – компакт-плита. Це водостійкий матеріал, з якого можна виготовляти навіть вуличні меблі. Він дорожчий, але практичний у середовищах із підвищеною вологістю: у санвузлах чи на кухонних стільницях.



Разом із цим надійність постачальників – ключовий фактор для вдалого вибору матеріалів. Зі слів Дмитра, у Markson, з-поміж іншого, звертають увагу на стабільність кольорових рішень, щоб навіть через п’ять років можна було підібрати точний відтінок, якщо виникне потреба у заміні елемента.



Зразки матеріалів для виробництва меблів

Сучасна кухня: мінімалізм ззовні – функціональність всередині

Формула «менше – краще» сьогодні по-справжньому актуальна. Візуальна простота, приховані ручки, гладкі фасади і водночас – максимальна практичність: такі кухні нині у тренді.



«Сучасна кухня – це функціональна простота. Вона не перевантажена деталями ззовні, але відкриваючи ящики, людина має отримувати максимум зручності. Системи зберігання, внутрішні органайзери, механізми, які працюють безшумно. Все це суттєво впливає на комфорт і має велике значення», – зазначив керівник шоуруму.





У шоурумі Markson обладнано повноцінно функціонуючу кухню

Офісні меблі: універсальних рішень не існує

Окрім зручності, офісні меблі повинні відповідати особливостям конкретної сфери. Робоче місце в юридичній фірмі суттєво відрізняється від креативного простору маркетингової агенції. Саме тому все більше компаній відмовляються від готових шаблонних рішень на користь індивідуального підходу.



Ключова перевага меблів на замовлення – адаптація під реальні потреби. У Markson, наприклад, можуть реалізувати вимоги щодо ергономіки, безпеки, зони для роботи стоячи та інші спеціалізовані речі. В компанії мають досвід з облаштування салонів краси, косметичних кабінетів, IT-студій, стоматологій , магазинів різних напрямів та корпоративних офісів.



«Головна різниця між серійним виробництвом та індивідуальним підходом – «гнучкість». Якщо клієнт хоче якусь функціональну деталь чи незвичний формат – ми це реалізуємо. Шаблонні виробники, як правило, таких можливостей не пропонують», – зауважив Дмитро.

Як зрозуміти, що виробник надійний?





Оцінити меблеву компанію «на око» складно. Та є кілька ознак, які говорять про професійний рівень. Насамперед – юридичне оформлення співпраці.



«Договір – дуже важливий момент. У Markson завжди детально прописуємо кожен пункт: терміни, вартість, етапи робіт. Кожен елемент врахований. І обов’язково даємо гарантію. Якщо компанія не дає гарантії чи не пропонує укладати чіткий договір – це негативний сигнал, який не можна ігнорувати», – наголосив Коротинський.



Також важливим є рівень командної роботи: дизайнери, технологи, монтажники та всі інші повинні працювати в тісній комунікації. Жодна ланка не повинна «просідати», оскільки цілковита професійність на кожному етапі – ще один ключовий маркер надійності.





Від ідеї до реалізації: як Markson втілює найсміливіші задуми

Індивідуальне виготовлення меблів передбачає проєктування, деталізацію й тісну співпрацю з клієнтом. У Markson, де багато років надають комплексні послуги, процес має чітку логіку. Від розробки дизайну – до монтажу.



«Ми працюємо з готовими проєктами, які приносить клієнт, або створюємо їх самі. Після погодження візуалу долучається технолог, який готує креслення. І вже на їх основі виготовляються меблі. У середньому від ідеї до реалізації проходить близько двох місяців», – ділиться досвідом Коротинський.





Зазвичай, все починається у шоурумі, куди потенційних покупців запрошують для детального ознайомлення з асортиментом та сучасними можливостями. Виставкова зала – повністю обладнана та функціонує як кухня з вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє власноруч оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури.



На початковому етапі Дмитро обговорює побажання замовників, далі дизайнери створюють декілька варіантів проєкту і лише після затвердження відбувається детальний прорахунок та укладення договору. Наступними до роботи приступають технолог та виробнича команда. А наостанок – монтажники. Окремий плюс полягає у чіткій координації з іншими фахівцями на об’єкті. Це дозволяє враховувати особливості розводки електрики, сантехніки та інших технічних моментів.



«Такий підхід суттєво знижує ризики «конфліктів» між дизайном і реальністю», – резюмував Дмитро.



Завітати в Markson можна за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 3.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Кухні та офісні меблі – одні з найпопулярніших позицій для індивідуального замовлення, яке стає все більш затребуваним у Луцьку. Вони потребують точного розуміння побажань, грамотного проєктування та якісного виготовлення без додаткових переплат.Як не помилитися з виробником? На що звертати увагу, обираючи матеріали? Які сучасні рішення пропонують фахівці? Про це ми поспілкувалися з дизайнером та керівником шоуруму меблевої компанії «Markson»За словами Дмитра, найперше, на що звертають увагу клієнти, – зовнішній вигляд конструкцій та матеріалів. Але реальна якість меблів визначається тим, що приховано всередині.«Ззовні панелі можуть бути максимально схожими, але внутрішнє наповнення – дуже різне. Найпоширеніший і найдоступніший варіант – ДСП. Він достатньо міцний, але не надто стійкий до вологи. Альтернатива МДФ, який має більш щільну структуру та надійне покриття», – пояснив фахівець.Ще один варіант – компакт-плита. Це водостійкий матеріал, з якого можна виготовляти навіть вуличні меблі. Він дорожчий, але практичний у середовищах із підвищеною вологістю: у санвузлах чи на кухонних стільницях.Разом із цим надійність постачальників – ключовий фактор для вдалого вибору матеріалів. Зі слів Дмитра, у Markson, з-поміж іншого, звертають увагу на стабільність кольорових рішень, щоб навіть через п’ять років можна було підібрати точний відтінок, якщо виникне потреба у заміні елемента.Формула «менше – краще» сьогодні по-справжньому актуальна. Візуальна простота, приховані ручки, гладкі фасади і водночас – максимальна практичність: такі кухні нині у тренді.«Сучасна кухня – це функціональна простота. Вона не перевантажена деталями ззовні, але відкриваючи ящики, людина має отримувати максимум зручності. Системи зберігання, внутрішні органайзери, механізми, які працюють безшумно. Все це суттєво впливає на комфорт і має велике значення», – зазначив керівник шоуруму.Окрім зручності, офісні меблі повинні відповідати особливостям конкретної сфери. Робоче місце в юридичній фірмі суттєво відрізняється від креативного простору маркетингової агенції. Саме тому все більше компаній відмовляються від готових шаблонних рішень на користь індивідуального підходу.Ключова перевага меблів на замовлення – адаптація під реальні потреби. У Markson, наприклад, можуть реалізувати вимоги щодо ергономіки, безпеки, зони для роботи стоячи та інші спеціалізовані речі. В компанії мають досвід з облаштування салонів краси, косметичних кабінетів, IT-студій, стоматологій , магазинів різних напрямів та корпоративних офісів.«Головна різниця між серійним виробництвом та індивідуальним підходом – «гнучкість». Якщо клієнт хоче якусь функціональну деталь чи незвичний формат – ми це реалізуємо. Шаблонні виробники, як правило, таких можливостей не пропонують», – зауважив Дмитро.Як зрозуміти, що виробник надійний?Оцінити меблеву компанію «на око» складно. Та є кілька ознак, які говорять про професійний рівень. Насамперед – юридичне оформлення співпраці.«Договір – дуже важливий момент. У Markson завжди детально прописуємо кожен пункт: терміни, вартість, етапи робіт. Кожен елемент врахований. І обов’язково даємо гарантію. Якщо компанія не дає гарантії чи не пропонує укладати чіткий договір – це негативний сигнал, який не можна ігнорувати», – наголосив Коротинський.Також важливим є рівень командної роботи: дизайнери, технологи, монтажники та всі інші повинні працювати в тісній комунікації. Жодна ланка не повинна «просідати», оскільки цілковита професійність на кожному етапі – ще один ключовий маркер надійності.Індивідуальне виготовлення меблів передбачає проєктування, деталізацію й тісну співпрацю з клієнтом. У Markson, де багато років надають комплексні послуги, процес має чітку логіку. Від розробки дизайну – до монтажу.«Ми працюємо з готовими проєктами, які приносить клієнт, або створюємо їх самі. Після погодження візуалу долучається технолог, який готує креслення. І вже на їх основі виготовляються меблі. У середньому від ідеї до реалізації проходить близько двох місяців», – ділиться досвідом Коротинський.Зазвичай, все починається у шоурумі, куди потенційних покупців запрошують для детального ознайомлення з асортиментом та сучасними можливостями. Виставкова зала – повністю обладнана та функціонує як кухня з вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє власноруч оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури.На початковому етапі Дмитро обговорює побажання замовників, далі дизайнери створюють декілька варіантів проєкту і лише після затвердження відбувається детальний прорахунок та укладення договору. Наступними до роботи приступають технолог та виробнича команда. А наостанок – монтажники. Окремий плюс полягає у чіткій координації з іншими фахівцями на об’єкті. Це дозволяє враховувати особливості розводки електрики, сантехніки та інших технічних моментів.«Такий підхід суттєво знижує ризики «конфліктів» між дизайном і реальністю», – резюмував Дмитро.Завітати в Markson можна за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 3.Сайт: https://markson.ua/. Інстаграм: https://www.instagram.com/markson.mebli/.

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