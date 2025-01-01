У Луцькій райраді 7 депутаток склали мандат: у чому справа

заборону виїзду за кордон, яка діяла в Україні з січня 2023 року.



Про це у розповіла голова райради Тетяна Павлова-Багрійчук, пише



З її слів, на початку вересня цього року заборону для депутаток місцевих рад зняли.



Як заборона про виїзд за кордон вплинула на діяльність депутаток місцевих рад Волині



Тетяна Павлова-Багрійчук — єдина жінка-голова районної ради на Волині. У Луцькій райраді, яку вона очолює з 9 травня 2024 року, нині налічується 48 із 54 необхідних депутатів. Депутатський склад, з її слів, змінився за час повномасштабної війни. Найсуттєвіше — у січні 2023 року після ухвалення постанови Кабміну про заборону виїзду за кордон депутаткам місцевих рад. Відтоді семеро з них склали повноваження.



"В заявах на складання депутатських повноважень не вказують причину, але частина депутаток публічно заявляла, що це зробили саме через заборону виїзду з України, — говорить голова Луцької райради. — Насправді шкода, тому що дуже дієві депутатки, які могли б принести корисне для Луцького району. Наголошу, що депутатство в органах місцевого самоврядування — це громадська робота, що не оплачується".



Тетяна Павлова-Багрійчук каже: через ухвалену Постанову як голова Луцької районної ради єдиний раз у січні цього року виїздила за кордон — була у відрядженні у Польщі. Від посади не відмовилася.



"Ми так просто не виїдемо, поки не покажемо копію розпорядження та запрошення. Це все перевіряє державна прикордонна служба, — говорить Тетяна Павлова-Багрійчук. — Ми живемо в прикордонній області. Можливо, і забороняти цього не треба було. Я жінка, не військовозобов'язана. І моя дуже близька родина є за кордоном, до яких я не можу поїхати, оскільки я можу виїхати виключно в службове відрядження".



Попри заборону виїзду за кордон не склала повноваження і депутатка Луцької районної ради Надія Ковальчук, яка є першою проректоркою Луцького національного технічного університету. Хоча це, додає, створювало їй чималі незручності. Бо окрім наказу на відрядження за основним місцем роботи, потрібно було щоразу погоджувати свій виїзд за кордон з Луцькою райрадою.



"Потрібно перетнути кордон в той час, коли зазначено в розпорядженні і повернутися в чітко зазначені терміни, — каже Надія Ковальчук. — В мене було торік відрядження. Я 14 вересня їхала за кордон з ідеєю переночувати, щоб не запізнитись на літак. Однак я не змогла виїхати, оскільки відрядження у мене було з 15 вересня і дозвіл з районної ради був з 15 вересня. Я змушена була чекати до 00:00 для того, щоб перетнути кордон".



Волинянка Віра Шварцкоп волонтерить та допомагає ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. У 2020 році жінка була обрана депутаткою Рожищенської міської ради. На початку березня 2023 року склала депутатські повноваження через заборону виїзду за кордон.



"Я жодного дня не шкодувала, що я склала повноваження депутата. Насправді я можу, як волонтер, зробити набагато більше в час війни, ніж депутат місцевої ради. Ходити на засідання сесії, піднімати руку я не хочу, — зізнається Віра Шварцкоп. — Взагалі особисто я не бачила змісту в тому, що заборонили цей виїзд. Що місцеві депутати – що вони мали тікати чи що? Все одно хто хотів, повиїжджав".



Обмеження щодо виїзду депутаток місцевих рад за кордон діяли з 28 січня 2023 року по 2 вересня 2025 року, каже старший офіцер 6 Волинського прикордонного загону Роман Колачик. З його слів, нині заборона стосується лише жінок, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування.



"Якщо депутатка місцевої ради обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, то її виїзд, як і раніше, можливий лише у відрядження. Також залишається можливість супроводжувати свою неповнолітню дитину до 18 років за кордон або слідувати до своєї дитини, яка знаходиться за кордоном при пред'явленні відповідних підтвердних документів", — говорить старший офіцер.



З його слів, зараз депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинають український кордон безперешкодно. Скільки їх виїхало після скасування обмеження — у 6 Волинському прикордонному загоні не знають, бо такого обліку не ведуть, додав Роман Колачик.





