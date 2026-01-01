Перевиховати тирана: як у Луцьку діє програма корекції поведінки

вчинили домашнє насильство. Торік її пройшли 19 людей, а у 2026 році працюють з 10 кривдниками.



Про це пише



Мета програми — забезпечити безпеку постраждалих та змінити поведінкові моделі кривдників через психологічну роботу, розповіла начальниця Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськради Ліна Галан.



Історія учасника програми



Віталій, який вирішив розповісти свою історію на умовах анонімності, потрапив до програми після конфлікту у родині та рішення суду про обов’язкове проходження курсу. Чоловік відмовився детально розповідати, над ким саме здійснював насильство, але зазначив, що працює над своєю поведінкою.



"Спочатку я не хотів брати участь і не зовсім розумів, навіщо це потрібно. Було роздратування і небажання змінюватися. Але з часом я почав замислюватися над своєю поведінкою", — каже Віталій.



За його словами, найважчим було "чесно подивитися на свої дії і визнати провину", а також усвідомити шкоду, яку він завдав близьким.



"Мені допомогли помічати перепади настрою, краще їх контролювати і не зриватися на рідних. Я зрозумів, що моя агресія — це мій вибір, а не провина інших", — додає він.



Стосунки з родиною Віталія стали спокійнішими, хоча вони зараз не живуть разом. Він радить людям у подібній ситуації не тікати від проблеми.



"Чесно визнавати свої помилки і працювати над собою. Це складно, але зміни можливі", — підсумував чоловік.



Як програма змінює кривдників



Начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан зазначила, що програма у громаді діє з 2024 року.



"Це корекційна програма, спрямована на зміну поведінки осіб, які вчинили домашнє насильство та забезпечення безпеки постраждалих. Суд направляє до нас людей і ми укладаємо з ними договір, де прописуємо індивідуальні зустрічі та кількість годин занять. Після завершення готуємо характеристику та визначаємо ступінь ризику повторних проявів насильства", — пояснила посадовиця.



Торік програму пройшли 19 людей, на 2026 рік працюють з 10 кривдниками. За словами начальниці управління, також є 4 самозвернення — люди приходять добровільно, усвідомивши наслідки своїх дій.



"Якщо учасник не з’являється після ухвали суду, за це передбачена навіть кримінальна відповідальність", — застерегла Ліна Галан.



Тривалість та методи роботи



Психологиня Вікторія Майструк пояснила, що програма триває приблизно 3 місяці. Кожен учасник проходить 24 сесії по 2 години щотижня.



"Заняття наразі індивідуальні, але плануємо групові, адже це допомагає побачити власні моделі поведінки через взаємодію з іншими", — каже психологиня.



В роботі використовують психологічні та соціально-поведінкові методи:



• когнітивно-поведінковий підхід для усвідомлення зв’язку думок, емоцій і дій;

• робота з відповідальністю та наслідками насильства для постраждалих;

• формування навичок ненасильницької комунікації;

• управління гнівом та розвиток емоційної саморегуляції;

• аналіз гендерних стереотипів і переконань щодо влади та контролю у сім’ї.



Виклики та складності роботи з кривдниками



За словами Вікторії Майструк, найважче працювати не з конкретними вчинками, а з глибинними переконаннями.



"Найскладніше — подолати заперечення, мінімізацію шкоди та перекладання відповідальності на інших. Потрібно змінити переконання, що контроль і агресія — нормальні способи реагування. Також деякі учасники не звикли усвідомлювати свої емоції і діють імпульсивно", — каже Вікторія.



Початково учасники приходять без готовності до змін, часто з супротивом або формально через суд. Реальні зміни, каже психологиня, проявляються поступово:



• усвідомлення власних дій та відповідальності;

• поява емпатії до постраждалих;

• відмова від переконань про допустимість агресії та контролю;

• конкретні поведінкові зміни у сімейних конфліктах;

• активна участь у програмі та внутрішня мотивація змінюватися.



"Ця програма допомагає не лише реагувати на насильство, а й попереджати його повторення, забезпечуючи безпеку постраждалих та дітей", — додає начальниця управління Ліна Галан.



Також посадовиця зазначила, що за час роботи програми їм вдалося залучити двох спеціалістів, які пройшли сертифіковане навчання та отримали доступ до роботи з кривдниками.



