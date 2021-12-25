Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше





Про це Інна Лавренюк.



"Капуста, морква, буряк, цибуля – здорожчання відбулося на 50-70 %. Дуже зросла в ціні крупа гречана. Зараз помітний її дефіцит", – каже спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області.



На Центральному ринку Луцька суницею торгує Орися Ярмольська. Жінка приїздить на базар із села Городині, що за 50 кілометрів від обласного центру. За суницю просить по 90 гривень за пів літра. Каже: торгувати із подорожчанням вартості проїзду селянам стало не вигідно.



На ринку Суспільне також поспілкувалося з лучанами і розпитало покупців, як підвищення цін вплинуло на рівень їхнього життя та харчування.







За останній місяць ціни в області більш-менш стабілізувалися, говорить Інна Лавренюк, і такого різкого зросту немає. "Можна зазначити, що по борошну і макаронах навіть зменшення цін", – говорить жінка. Додає: здорожчання пального ще відіб'ється на ціні продуктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку дії воєнного стану на Волині здорожчали усі харчі. Найбільше гречка, олія та борщовий набір.Про це Суспільному розповіла спеціалістка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби"Капуста, морква, буряк, цибуля – здорожчання відбулося на 50-70 %. Дуже зросла в ціні крупа гречана. Зараз помітний її дефіцит", – каже спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області.На Центральному ринку Луцька суницею торгує Орися Ярмольська. Жінка приїздить на базар із села Городині, що за 50 кілометрів від обласного центру. За суницю просить по 90 гривень за пів літра. Каже: торгувати із подорожчанням вартості проїзду селянам стало не вигідно.На ринку Суспільне також поспілкувалося з лучанами і розпитало покупців, як підвищення цін вплинуло на рівень їхнього життя та харчування.За останній місяць ціни в області більш-менш стабілізувалися, говорить, і такого різкого зросту немає. "Можна зазначити, що по борошну і макаронах навіть зменшення цін", – говорить жінка. Додає: здорожчання пального ще відіб'ється на ціні продуктів.

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