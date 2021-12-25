Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше

Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше
З початку дії воєнного стану на Волині здорожчали усі харчі. Найбільше гречка, олія та борщовий набір.

Про це Суспільному розповіла спеціалістка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Інна Лавренюк.

"Капуста, морква, буряк, цибуля – здорожчання відбулося на 50-70 %. Дуже зросла в ціні крупа гречана. Зараз помітний її дефіцит", – каже спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області.
Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше

На Центральному ринку Луцька суницею торгує Орися Ярмольська. Жінка приїздить на базар із села Городині, що за 50 кілометрів від обласного центру. За суницю просить по 90 гривень за пів літра. Каже: торгувати із подорожчанням вартості проїзду селянам стало не вигідно.

На ринку Суспільне також поспілкувалося з лучанами і розпитало покупців, як підвищення цін вплинуло на рівень їхнього життя та харчування.



За останній місяць ціни в області більш-менш стабілізувалися, говорить Інна Лавренюк, і такого різкого зросту немає. "Можна зазначити, що по борошну і макаронах навіть зменшення цін", – говорить жінка. Додає: здорожчання пального ще відіб'ється на ціні продуктів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ціни, продукти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше
Сьогодні, 06:06
Посттравматичний стресовий розлад у дитини: як допомогти
Сьогодні, 04:50
На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
Сьогодні, 03:47
На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників
Сьогодні, 02:22
В районі Сєвєродонецька стався потужний вибух
Сьогодні, 00:41
Схожі новини
Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині
25 квітень, 11:08
Які продукти найбільше здорожчали на Волині Які продукти найбільше здорожчали на Волині
25 грудень, 2021, 18:57
На Волині найбільше здорожчали яйця, сало та молоко На Волині найбільше здорожчали яйця, сало та молоко
18 жовтень, 2021, 13:30
Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. ПЕРЕЛІК Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. ПЕРЕЛІК
14 травень, 2021, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше
Сьогодні, 06:06
 0
Посттравматичний стресовий розлад у дитини: як допомогти
Сьогодні, 04:50
 0
На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
Сьогодні, 03:47
 0
На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників
Сьогодні, 02:22
 0
В районі Сєвєродонецька стався потужний вибух
Сьогодні, 00:41
 0
Медіа
відео
1/8