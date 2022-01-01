На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
Сьогодні, 03:47
За добу 18 червня російські загарбники вбили в Донецькій області одну людину і поранили ще 11 осіб.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення", - сказав Кириленко.
Він додав, що в Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначив Кириленко.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення", - сказав Кириленко.
Він додав, що в Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначив Кириленко.
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