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На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів

На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
За добу 18 червня російські загарбники вбили в Донецькій області одну людину і поранили ще 11 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення", - сказав Кириленко.

Він додав, що в Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначив Кириленко.

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Теги: Донбас, обстріли, війна, Росія
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