На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників
Сьогодні, 02:22
На східних рубежах оборони українські захисники за минулу добу знищили 87 окупантів, 2 ворожих склади боєприпасів і російську техніку.
Про це повідомляє ОТУ "Схід".
Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:
- особового складу – 87
- танків – 1
- мінометів – 5
- АТТ – 52
- спеціальна техніка – 1
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 2.
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Про це повідомляє ОТУ "Схід".
Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:
- особового складу – 87
- танків – 1
- мінометів – 5
- АТТ – 52
- спеціальна техніка – 1
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 2.
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