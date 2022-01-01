На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників





Про це



Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:



- особового складу – 87

- танків – 1

- мінометів – 5

- АТТ – 52

- спеціальна техніка – 1

- БПЛА – 1

- склад з б/п – 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На східних рубежах оборони українські захисники за минулу добу знищили 87 окупантів, 2 ворожих склади боєприпасів і російську техніку.Про це повідомляє ОТУ "Схід".Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:- особового складу – 87- танків – 1- мінометів – 5- АТТ – 52- спеціальна техніка – 1- БПЛА – 1- склад з б/п – 2.

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