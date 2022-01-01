На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників

На Сході ЗСУ знищили 87 загарбників
На східних рубежах оборони українські захисники за минулу добу знищили 87 окупантів, 2 ворожих склади боєприпасів і російську техніку.

Про це повідомляє ОТУ "Схід".

Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:

- особового складу – 87
- танків – 1
- мінометів – 5
- АТТ – 52
- спеціальна техніка – 1
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 2.

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Теги: Схід, ЗСУ
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